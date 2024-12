Milatović: Samo zajedništvom možemo učiniti Crnu Goru jačom

Podgorica, (MINA) – Crnu Goru u narednoj godini očekuju brojni izazovi, a od uspjeha u njihovom prevazilaženju zavisiće dalji razvoj društva, kazao je predsjednik Jakov Milatović.

On je crnogorskim građanima čestitao Novu godinu.

Milatović je rekao da je odlazeća godina bila puna izazova, ali i zajedničkih uspjeha i vrijednih lekcija.

On je naveo da je posvećeno ukazivao na važnost suštinskih promjena, koje će osigurati istinsku transformaciju društva – promjena koje će donijeti boljitak za sve građane.

“Crnoj Gori su potrebne temeljne reforme, a ne samo zamjene”, istakao je Milatović u video poruci.

On je kazao da Crnu Goru u narednoj godini očekuju brojni izazovi, od čijeg će uspjeha u prevazilaženju zavisiti dalji razvoj društva.

“Godina pred nama je ujedno i prilika da se s vjerom i odlučnošću okrenemo budućnosti, predani zajedničkom cilju – Crnoj Gori koju volimo i koja je dom svima, gdje vladaju mir, sigurnost i jednakost”, naveo je Milatović.

On je pozvao sve da zajedno, udruženim snagama, rade na tim važnim zadacima.

“Samo zajedništvom možemo učiniti Crnu Goru još jačom i prosperitetnijom”, istakao je Milatović.

On je građankama i građanima poželio da im nova godina donese zdravlje, sreću i ispunjenje svih želja.

“Budimo ujedinjeni u vjeri i nadi u bolju budućnost, jer samo zajedno možemo prevazići sve prepreke i graditi bolju Crnu Goru. Srećna vam Nova godina i živjela nam Crna Gora“, navodi se u video poruci Milatovića.

