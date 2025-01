Milatović: Država dužna da obezbijedi ambijent za slobodan rad novinara

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, kao država koja teži da bude sljedeća članica Evropske unije (EU), dužna da obezbijedi ambijent u kojem će novinari moći da rade slobodno, bez pritisaka i straha, poručio je predsjednik države Jakov Milatović.

Milatović je to rekao na prijemu za predstavnike medija, povodom 23. januara Dana novinara Crne Gore.

On je, kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, izrazio poštovanje prema novinarskom pozivu i njihovoj važnoj ulozi koju imaju u izgradnji demokratskog društva u Crnoj Gori.

„Novinarstvo nije samo profesija – ono je misija, odgovornost i svakodnevna borba za istinu, slobodu i pravo javnosti da zna“, rekao je Milatović.

Kako je naveo, u današnjem svijetu, gdje dezinformacije utiču na povjerenje građana, nepristrasno, profesionalno i etičko izvještavanje ima presudan značaj.

„Stoga je na vama velika odgovornost, da kroz vaše tekstove, emisije i izvještaje, ne samo informišete javnost, već i ukažete na probleme, edukujete ali i pozovete na odgovornost one koji odlučuju o budućnosti naše zemlje”, kazao je Milatović.

On je istakao da na tom putu uloga novinara često nije laka, dodajući da se u svom poslu često suočavaju se sa brojnim izazovima – od neadekvatnih uslova za rad, preko političkih i drugih pritisaka do prijetnji i napada.

„Kao država koja teži da bude sljedeća članica EU, Crna Gora je dužna da obezbijedi ambijent u kojem će novinari moći da rade slobodno, bez pritisaka i straha, ali i ambijent gdje će zarade novinara biti veće“, rekao je Milatović.

Kako je naveo, taj cilj zahtijeva kontinuirani rad svih – institucija, medijskih kuća, novinara i društva u cjelini.

Milatović je kazao da je Dan novinara Crne Gore prilika da se oda počast svim novinarima koji su, kako u Crnoj Gori, tako i širom svijeta, platili visoku cijenu za istinu.

„Njihova hrabrost i posvećenost su vječna inspiracija svakome ko ulazi u ovu plemenitu profesiju“, naveo je Milatović.

On je podsjetio da se i nakon više od dvije decenije ne zna ko je ubio urednika Dana Duška Jovanovića, dok se crnogorski novinari suočavaju sa učestalim verbalnim i fizičkim napadima.

„To kao društvo ne smijemo dozvoliti. Moramo pronaći svakog počinioca, uz jasan pravni epilog, kako bi se poslala nedvosmislena poruka da je Crna Gora zemlja slobodne riječi”, rekao je Milatović.

On je poručio da su za novinare vrata institucije Predsjednika Crne Gore uvijek otvorena.

„I onda kada nas kritikujete i onda kada vam je potrebna podrška, tu smo da podržimo svaku inicijativu koja će doprinijeti vašem boljem položaju, zaštiti i jačanju slobode medija “, zaključio je Milatović.

