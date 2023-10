Milatović čestitao Međunarodni dan starijih osoba

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović čestitao je Međunarodni dan starijih osoba, navodeći da je njihov doprinos društvu neprocjenjiv.

On je na društvenoj mreži X naveo da je Međunarodni dan starijih osoba prilika da se iskaže poštovanje i zahvalnost starijim sugrađanima.

“Vaš doprinos društvu je neprocjenjiv, a vaše bogato iskustvo i mudrost čine sve nas boljima“, rekao je Milatović.

On je dodao da ovaj dan podsjeća na značaj emotivne podrške i vremena izdvojenog za razgovor sa starijim osobama.

Milatović je kazao da taj dan podsjeća i na obavezu da se radi na stvaranju zdravijeg i prosperitetnijeg društva u kojem svako doba ima svoje mjesto.

„Uz zahvalnost što ste, kroz godine, sačuvali našu kulturu i tradiciju, izgradili mostove među generacijama i obogatili naše živote, čestitam vam 1. oktobar, vaš dan“, poručio je Milatović.

