Milatović čestitao Dan Opštine Rožaje

Podgorica, (MINA) – Bogatstvo različitosti, neprolazne vrijednosti međuetničkog i međuvjerskog sklada, čvrsti međuljudski odnosi, ključni su oslonac u izgradnji bolje budućnosti Rožaja i Crne Gore, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je 30. septembar Dana opštine Rožaje, čestitao rukovodstvu opštine, odbornicama i odbornicima i stanovnicima tog grada.

On je rekao da sjećanje na 30. septembar 1944. godine, dan kada su hrabri stanovnici Rožaja oslobodili taj kraj od fašističkog okupatora, ostaje jedan od najupečatljivijih simbola antifašističke borbe i slobodarske tradicije Crne Gore.

“Bogatstvo različitosti, neprolazne vrijednosti međuetničkog i međuvjerskog sklada, te čvrsti međuljudski odnosi, kojima se u ovom kraju na svakom koraku svjedoči, predstavljaju ključni oslonac u izgradnji bolje budućnosti Rožaja i Crne Gore”, kazao je Milatović.

On smatra da prirodni potencijali, kao što su impresivne ljepote planine Hajle ili rijeke Ibar, pružaju osnovu za dalji razvoj avanturističkog i planinskog turizma na tom području.

“Njihovom valorizacijom na održiv i odgovoran način, uz očuvanje životne sredine i unaprjeđenjem infrastrukture, može se stvoriti povoljan ambijent za inteziviranje privredne aktivnosti u ovom kraju, što će dati dodatan zamah napretku ove opštine”, rekao je Milatović.

On je ocijenio da je zato neophodno, zajedničkim naporima lokalne i državne vlasti, obezbijediti uslove za ubrzani ekonomski razvoj.

“Da se kroz privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mjesta stvori nova vrijednost, kako bi mladi ostajali i sudjelovali u sveukupnom prosperitetu Rožaja i crnogorskog sjevera”, naveo je Milatović.

On je kazao da je u tom procesu, izuzetno važna i uloga brojne dijaspore, čiji doprinos zajednici čini važan oslonac u izgradnji sigurnije i naprednije budućnosti svih građanki i građana Rožaja.

