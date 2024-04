Milatović: Aktivnosti SDT i SPO ključne za unaprjeđenje vladavine prava

Podgorica, (MINA) – Aktivnosti Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) ključne su za unaprjeđenje vladavine prava u Crnoj Gori i vraćanje povjerenja građana u rad ključnih institucija u oblastima bezbjednosti i pravosuđa, ocijenio je predsjednik Jakov Milatović.

On je to rekao povodom hapšenja bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i bivšeg pomoćnika direktora Uprave policije Zorana Lazovića.

“Ohrabrujem SDT i SPO da nastave odlučnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, neselektivno i nezavisno, isporučujući prijeko potrebnu pravdu kao temeljnu vrijednost svakog demokratskog društva”, napisao je Milatović na mreži X.

