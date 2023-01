Mihailović: Odluka Vlade skandalozna i nedopustiva

Podgorica, (MINA) – Odluka Vlade o odgađanju početka drugog polugodišta je skandalozna i nedopustiva, ocijenila je Kristina Mihailović iz Udruženja Roditelji, dodajući da to pokazuje da je sve preče od obrazovnog procesa.

Ona je novinarima ispred Ministarstva prosvjete kazala da je početak škole već jednom odgođen i podsjetila na problem sa grijanjem, kao i na dojave o postavljenim bombama.

“I danas, nakon brojnih spekulacija, saznajemo pod nekakvom predstavom da je to neminovnost da se naša djeca vraćaju u školske klupe za sedam dana i da neće ništa izgubiti. To nije tačno, ne da će izgubiti, nego su već izgubili”, rekla je Mihailović.

Ona je kazala da će narednih dana organizovati protest povodom odluke Ministarstva.

“Roditelji su razočarani i tražili su da tako nešto organizujemo”, kazala je Mihailović.

Kako je navela, zanima ih na osnovu kojih procjena je Ministarstvo došlo do zaključka da treba produžiti raspust.

“Koliko je to roditelja koji uopšte mogu da vode djecu na zimovanja, a sa duge strane da li su izračunali dane koje smo izgubili unutar ove školske godine u prvom polugodištu”, kazala je Mihailović.

Ona je rekla da nije vođeno računa o problemima koji su napravljeni roditeljima donošenjem odluke o produžetku zimskog raspusta.

Mihailović je naglasila da je obrazovanje bitnije od svega.

“Ali ovo je jasan pokazatelj da je sve preče, pa i turistička sezona, od obrazovnog procesa”, poručila je Mihailović.

