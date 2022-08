Mihailo: Vlada kreira ambijent koji pogoduje desničarskim skupovima

Podgorica, (MINA) – Vladajuće političke snage kreiraju ambijent koji pogoduje desničarskim skupinama da nasrnu na nas i naše svetinje, ocijenio je mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve (CPC) Mihailo.

On je poručio da na svaku našu crkvu i manastir osvane “buket crnogorskih zastava”.

Mihailo je kazao građanima Crne Gore da “nas čekaju poslovi od velikoga značaja za našu državu koje treba oposliti”.

“Moramo da odbranimo našu kulturu i tradiciju koja je jednistvena i samo je naša i zbog toga jesmo Crnogorci”, kazao je Mihailo.

Prema njegovim riječima, vladajuće političke snage kreiraju ambinjent koji pogoduje desničarskim skupinama da “nasrnu na nas i naše svetinje”.

“Međutim, zaboravili su unutrašnje sile koje nas povezuju kroz našu prošlost, koju simbolizuje Lovćen, Cetinjski manastir i sve naše crkve i manastiri”, rekao je mitropolit CPC.

Prema njegovim riječima, naša tradicija i istorija nas je uobličila i povezuje nas, i uvijek je Crna Gora neprijateljima bila “pakao na zemlji”.

“Zato neka na svaku našu crkvu i manastir osvane ne jedna, nego buket crnogorskih zastava. One su simbol našega postojanja, opstajanja u teškim vremenima i snage i moći naše države, o koju su se slamale mnoge tuđinske vojske kroz istoriju”, kazao je Mihailo.

On je poručio da će izdržati.

“Daće bog da se sva crkvena imovina, koju su gradili i sticali naši preci, vrati u državno vlasništvo a naša Crnogorska crkva služi na njihovim oltarima”, kazao je Mihailo.



