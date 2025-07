Rekonstrukcija puteva doprinosi razvoju turizma

Žabljak, (MINA-BUSINESS) – Rekonstrukcija lokalnog puta Marina dolina – Radovan luka, na teritoriji opštine Žabljak, dodatno će unaprijediti dostupnost, ali i doprinijeti razvoju turizma, poljoprivrede i proizvodnje hrane, saopštila je ministarka javnih radova, Majda Adžović.

„Danas počinje realizacija druge faze radova na asfaltiranju lokalnog puta Marina dolina – Radovan luka, na teritoriji opštine Žabljak, u okviru Nacionalnog parka Durmitor“, rekla je Adžović i dodala da je ulaganje u lokalnu infrastrukturu, posebno na sjeveru države, veoma značajno.

Ona je, sa predsjednikom Opštine Žabljak Radošem Žugićem, danas prisustvovala svečanom obilježavanju početka realizacije druge faze radova.

Iz Ministarstva su objasnili da je tim projektom predviđena rekonstrukcija dionice Tepca – Radovan luka u dužini od oko sedam kilometara, nakon što je u prvoj fazi asfaltirano više od šest kilometara puta od Marine doline do naselja Tepca.

Planirano je da radovi na drugoj fazi traju šest mjeseci, a ukupna vrijednost investicije iznosi oko 1,33 miliona EUR.

Pored Adžović i Žugića, događaju su prisustvovali i potpredsjednik Opštine Žabljak Darko Šljivančanin, kao i predsjednik lokalnog parlamenta Ivan Popović.

