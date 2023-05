Medijski radnici da pokrenu razgovore o povećanju plata

Podgorica, (MINA) – Sindikat medija (SMCG) pozvao je medijske radnike u Crnoj Gori da pokrenu razgovore o povećanju plata sa svojim poslodavcima i poručio da to treba da bude prioritet.

Sindikat je pozvao crnogorske medije da se priključe akciji “Pet minuta gromoglasne tišine” koja će sjutra biti organizovana povodom 3. Maja – Svjetskog dana slobode medija.

Oni su pozvali radnike u štampanim medijima da od 11 sati i 55 minuta do 12 sati protestuju na radnim mjestima i prekinu rad i komunikaciju, kao i da glasno pročitaju proglas SMCG.

Iz SMCG su radijske redakcije pozvali da u programu pročitaju prilagođeni tekst i do 12 sati prekinu program ili emituju laganu instrumentalnu muziku.

Zaposleni u televizijskim kućama u 11 sati i 55 minuta treba da sa ekrana pročitaju prilagođeni tekst proglasa i da po mogućnosti prekinu program na pet minuta.

Iz Sindikata su zaposlene u portalima i agencijama pozvali da u 11 sati i 55 minuta objave proglas i da, ukoliko je moguće, do 12 sati ne postavljaju ostale vijesti ili komentare.

Oni su pozvali sve medijske radnike koji se u tom vremenu zateknu na radnim zadacima da ustanu i tako se uključe u akciju, ili da na pet minuta napuste prostoriju u kojoj su na zadatku.

U proglasu SMCG se navodi da novinari i zaposleni u crnogorskim medijima Svjetski dan slobode medija dočekuju u boljem ekonomskom ambijentu nego ranije i da bi ovo konačno mogla biti godina kada će imati osjetniji rast zarada.

Tako bi se, kako se dodaje, zaposleni u medijima mogli posvetiti rješavanju drugih brojnih problema u profesiji.

„Preduslov za to su nezavisnost i solidarnost medijskih radnika i jedinstven nastup prema poslodavcima i donosiocima odluka ali i medijska reforma koja je već godinama na čekanju, kako bi se stanje u svim medijima mijenjalo na bolje“, naveli su iz SMCG.

Kako su kazali, nakon što je najveći dio zaposlenih u medijima prošle godine dobio povećanje zarada zahvaljujući programu Evropa sad, tokom ove godine, nakon pregovora predstavnika zaposlenih i sindikata sa poslodavcima, došlo je do povećanja plata od deset do 15 odsto ili vraćanja ranije smanjenih zarada u Televiziji i dnevnom listu Vijesti.

Iz SMCG su kazali da se u Radio Televiziji Crne Gore (RTCG), u kojem radi najveći broj medijskih radnika, zahvaljujući upornoj borbi Sindikata zaposlenih RTCG, koji je dio Sindikata medija, ovih dana očekuje potpisivanje novog Kolektivnog ugovora.

Tim ugovorom će zarade najvećem broju zaposlenih biti povećane od deset do 35 odsto.

„Vjerujemo da bi dobra poruka bila da do potpisivanja dođe baš na Svjetski dan slobode medija i žalimo što u ovom i drugim slučajevima ranije nije došlo do povećanja zarada jer su zaposleni to odavno zaslužili“, rekli su iz SMCG.

Kako su kazali, da se ranije izašlo u susret opravdanim zahtjevima sindikata, ne bi bilo potrebe da zaposleni u Javnom servisu nedavno prvi put štrajkuju u istoriji nacionalnog javnog emitera.

Iz Sindikata su kazali da je stanje u lokalnim javnim emiterima nešto bolje nego prethodnih godina, ali da u nekim i dalje postoje velika dugovanja za zarade, koja još nijesu isplaćena.

Oni su istakli da je potrebno povećati plate i zaposlenima u tim medijima, jer su one najniže u medijskoj djelatnosti.

Iz SMCG su pozvali nadležne da ubrzaju usvajanje novog Zakona o audio-vizuelnim medijskim uslugama.

Oni su podsjetili da su prije nekoliko mjeseci konačno započeti i pregovori reprezentativnih sindikata, među kojima je i Sindikat medija, sa poslodavcima o usvajanju novog Granskog kolektivnog ugovora.

„Iako pregovori ne teku dinamikom kojom bi mi željeli jer su poslodavci odbili najveći broj predloga sindikata, ostajemo otvoreni za dogovor kako bi se prava zaposlenih u medijima dodatno poboljšala jer bi se taj dokument odnosio na sve medijske radnike“, rekli su iz Sindikata.

Kako su kazali, zahvaljujući usvajanju Opšteg kolektivnog ugovora za koji su se izborili nacionalni sindikati, od 1. jula će ti zaposleni primati uvećane dnevnice za rad nedjeljom za 80 odsto.

Iz SMCG su naglasili da će i nakon povećanja zarada, mnogi medijski radnici ostati preopterećeni zbog često nedovoljnog broja ljudi u redakcijama.

„Neki od njih i dalje rade prekovremeno a to im se ne plaća iako se, zahvaljujući naporima Sindikata medija i zaposlenih, i tu stanje djelimično popravlja“, rekli su iz SMCG.

Kako su kazali, činjenica da je prije posljednjih povećanja plata veći dio zaposlenih u medijima primao zarade manje od prosječne u državi, što ih je dovelo do toga da su mnogi prinuđeni da pored novinarstva rade još neke poslove, kako bi imali normalnu egzistenciju.

„Zbog toga je opšte povećanje plata u medijima prioritet svih prioriteta i pozivamo sve zaposlene da pokrenu razgovore o tome sa svojim poslodavcima i budu jedinstveni i istrajni u svojim zahtjevima“, rekli su iz SMCG i dodali da će pomoći u tome.

Kako su kazali, ne smije se dozvoliti da novinarstvo, koje je toliko važna profesija za društvo, bude na začelju po standardu.

Iz SMCG su naveli da je i prošla godina, po broju napada na novinare u Crnoj Gori, bila obeshrabrujuća jer je Sindikat ponovo zabilježio čak 28 slučajeva.

Oni su istakli da bilježe i nekoliko incidenata ove godine.

„Registrovan je ogroman porast u broju verbalnih prijetnji odnosno uznemiravanja novinara a povećan je i broj fizičkih napada na novinare“, rekli su iz Sindikata.

Kako su saopštili, zabilježeni su i politički pritisci i prijetnje od najviših nosilaca vlasti prema medijima koji ih kritikuju.

Iz Sindikata su kazali da u ovoj godini očekuju da konačno bude usvojen set medijskih zakona i prva Medijska strategija Crne Gore.

To je, prema nihovim riječima, veoma važno kako bi se riješila brojna otvorena pitanja u medijskoj djelatnosti.

Iz SMCG su kazali da bi na taj način bila poboljšana autonomija novinara i medijskih radnika i urednička nezavisnost, ali i uspostavljen okvir za jačanje profesionalnih i kažnjavanje medija koji ne poštuju ni osnovna pravila, krše Kodeks novinara i šire dezinformacije.

Kako su rekli, i u toj oblasti je potrebno mnogo više rada nadležnih kako bi građani bili objektivno informisani i mogli da na osnovu toga donose i pametne odluke za našu državu i društvo.

„Zato i ovog puta pozivamo novinare i zaposlene u medijima u Crnoj Gori da poštujemo pravila profesije jer samo tako sloboda medija može imati svoj puni smisao“, poručili su iz Sindikata.

