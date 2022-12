Medenici zabranjeno napuštanje boravišta

Podgorica, (MINA) – Apelacioni sud izrekao je bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici mjeru zabrane napuštanja boravišta i obavezu povremenog javljanja Odjeljenju bezbjednosti Podgorica.

Apelacioni sud je danas, nakon sjednice vijeća, donio rješenje kojim je povodom žalbe Specijalnog državnog tužilaštva, a po službenoj dužnosti, preinačio rješenje Višeg suda u Podgorici od 21. novembra.

U saopštenju objavljenom na sajtu Apelacionog suda navodi se da su Medenici izrečene mjere nadzora – zabrana napuštanja boravišta i obaveza povremenog javljanja Upravi policije, Odjeljenju bezbjednosti Podgorica.

Iz Apelacionog suda su naveli da je Medenica upozorena da se, ukoliko prekrši izrečene mjere nadzora, protiv nje može odrediti pritvor.

“Istim rješenjem je određeno da izrečene mjere mogu trajati najduže do pravosnažnosti presude“, navodi se u saopštenju.

Vijeće Apelacionog suda, kako se dodaje, donijelo je tu odluku odluku nalazeći da postoje okolnosti koje ukazuju na moguću opasnost od bjekstva okrivljene, pri čemu je stepen te opasnosti takav da opravdava izricanje mjera nadzora, što predstavlja dovoljnu garanciju nesmetanog vođenja krivičnog postupka.

