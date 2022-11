Medenici ukinut pritvor

Podgorica, (MINA) – Bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici ukinut je pritvor, kazao je za Pobjedu njen advokat Zdravko Begović.

Odluku o ukidanju pritvora donio je Viši sud nakon žalbe odbrane Apelacionom sudu na prethodno rješenje kojim joj je bio produžen boravak u Istražnom zatvoru.

Njen sin Miloš Medenica, koji je označen kao organizator kriminalne organizacije, ostaje u pritvoru.

