Mandić: Parlamentarna većina od 30. avgusta 2020. ponovo je zajedno

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina od 30. avgusta 2020. godine ponovo je zajedno, rekao je jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić.

On je to kazao nakon sastanka predstavnika stranaka koje su osvojile većinu na parlamentarnim izborima 2020. godine.

Mandić je istakao da su predstavnici tih partija potpisali sporazum.

“Desilo se ono što su mnogi sumnjali, da će ona parlamentarna većina koja je pobjednik izbora naći način da se dogovori. Uspjeli smo lako da se dogovorimo i narednih dana krećemo u razgovore vezamo za neke nove elemente”, rekao je Mandić novinarima u Skupštini.

On je dodao da postoji parlamentarna većina koja će za rezultat imati novu vladu.

Predstavnik Građanskog pokreta URA Zoran Mikić kazao je da su predstavnici pobjednika od 30. avhusta potpisali načelni sporazum.

“Sve ovo što je danas dogovoreno pada u vodu ako se održi sjednica i bude smijenjena predsjednica Skupštine Danijela Đurović. Ako neko od potpisnika glasa za smjenu Đurović, ovaj dogovor pada u vodu”, poručio je Mikić.

On je istakao da očekuje da se dođe do dogovora prije svega termina vanrednih parlamentarnih izbora.

“Mi očekujemo da kolege koje su podnijele smjenu predsjednice povuku to ili zatražr pauzu. Kada dogovorimo termin parlamentarnih izbora onda možemo govoriti o vrsti Vlade koja će ih pripremiti”, rekao je Mikić.

Lider Socijalističke narodne partije Vladimir Joković, naveo je da je danas dogovoreno da će se ići u rješavanje formiranjem nove vlade i da vjeruje da će do toga doći.

“Uslov SNP i URA-e je bio da se današnja sjednica odloži. Naši uslovi su da moramo odblokirati evropski proces, formiramo Sudski savjet, kako bi Crna Gora krenula evropskim putem”, kazao je Joković.

