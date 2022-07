LGBTIQ zajednica da prijavljuje slučajeve nasilja

Podgorica, (MINA) – LGBTIQ zajednica treba da prijavljuje slučajeve nasilja i nastavi da insistira na svojoj vidljivosti, kako bi nasilje prestalo da bude dominantan oblik komunikacije u crnogorskom društvu.

To je poručeno na okupljanju koje su organizovali nevladina organizacija (NVO) Juventas i Glavnog grada, u Drop in centru za LGBTIQ zajednicu.

Cilj okupljanja, kako su poručili, bio je da ukažu na postojanje šire podrške LGBTIQ zajednici usljed nemilih događaja koji su se dogodili u proteklih nekoliko dana, ali i važnost uspostavljanja održivosti socijalno-zdravstvenih servisa u Crnoj Gori.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Siniša Bjeković, rekao je da su takva okupljanja jedan od oblika vidljivosti LGBTIQ zajednice.

„Osim što ovim dajemo podršku nenasilju prema kategoriji, koja je prepoznata kao jedna od najranjivijih u Crnoj Gori, ujedno dižem svoj glas da se konačno odupremo naslilju. Jer, ono što se ovih dana dešava zaista pokazuje da je nasilje postalo dominantan oblik kominikacije među ljudima“, rekao je Bjeković, prenosi PR Centar.

Zbog toga, kako je rekao, ovakva okupljanja su prilika da se svi podsjete na činjenicu da se radi o ljudima koji žive tu oko nas i sa nama.

„Nema nasilja ni prema kome i to je najmanje što možemo poručiti sa ovog mjesta. Bilo koji vid nasilja, pa bio i lakši, vrlo lako prelazi u teži“, kazao je Bjeković.

On je poručio da nikako ne treba da se ćuti o nasilju, jer svako ćutanje doprinosi navici da se ponovi.

„Moramo podići svijest u javnosti, jer sve ono što se sada dešava počinje u adolescentskom periodu i to je prelomna tačka u kojoj se iz djeteta rađa čovjek. Ako tu ne počnemo da radimo, onda smo pogubljeni, ne samo za ovakve stvari, već i za stvaranje jedne nove generacije koja treba da donese dobro državi“, zaključio je Bjeković.

Sekretar Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada, Ivan Terzić, kazao je da je Glavni grad pomogao u opremanju Drop in centra u sklopu plana socijalne inkluzije, koji je posvećen pomoći svim ranjivim grupama u Podgorici.

„Drugi cilj našeg dolaska je davanje podrške u ostvarivanju svojih prava i stoga usuđujemo svaki oblik ekstremizma i nasilja, pa i ovaj posljednji slučaj koji se dogodio“, kazao je Terzić.

On je pohvalio reakciju policije, ali, kako je dodao, sami podatak da se radi o maloljetnicima govori da negdje društvo u tom periodu odrastanja treba da posveti pažnju djeci i vrijednostima koje oni usvajaju.

„Pripadnici LGBTIQ zajednice treba da prijavljuju slučajeve nasilja i insistiraju na svojoj vidljivosti“, poručio je Terzić.

Programska direktorica NVO Juventas, Jelena Čolaković, kazala je da je okupljanje organizovano kako bi šira podrška, usljed događaja koji su se desili u posljednje vrijeme, bila vidljiva, i zbog važnosti pitanja održivosti socijalno-zdravstvenih servisa.

„Da opet napomenemo, jako je važno da se održe socijalno-zdravstveni servisi koje imamo u Crnoj Gori, posebno kada govorimo o uslugama koje se pružaju LGBTIQ zajednici koja nema priliku u našem sistemu da ih dobije“, kazala je Čolaković.

Prema njenim riječima, okupljanje pokazuje da postoji šira podrška LGBTIQ zajednici, te ukazuje na važnost svih ovih tema koje „nam boje stvarnost“.

„Važno je da se vidi da protiv određenih negativnih fenomena, poput homofobije, mizoginije, transfobije, ustajemo jasno i glasno“, kazala je Čolaković.

Kada su u pitanju događaji koji su se desili u prethodnih nekoliko dana, ona je navela da su reagovanja koja su uslijedila, LGBTIQ zajednici jako značila i važna su kako bi crnogorsko društvo vidjelo da podrška dolazi od različitih aktera.

„Ali to ne znači da je situacija bolja, već da između ostalog, sad svi prepoznajemo značaj ljudskih prava, za naš opšti društveni kontekst“, kazala je Čolaković.

Prema njenim riječima, svjedoci su i da se takve stvari i koriste da bi se ubirali politički poeni.

„Naša poruka je da svi političari koji smatraju da mogu da ubiraju političke poene na ovakvim dešavanjima, imaju u vidu da smo i mi toga svjesni i da ćemo naš stav o tome prvom prilikom i pokazati“, poručila je Čolaković.

Izvršni direktor NVO Kvir, Miloš Knežević je istakao važnost Drop in centra, i dodao da se zaista trude da svim pripadnicima LGBTIQ zajednice osiguraju slobodan prostor, gdje mogu da budu ono što jesu.

„Jer, kao što vidimo i to nas društvo usporava. Mislili smo da smo napravili određeni pomak i da smo uznapredovali kao društvo u određenim stvarima, ali očigledno je LGBTIQ zajednica i dalje neprihvaćena. Tome svjedoče i svi nemili događaji koji su se desili u skorije vrijeme“, rekao je Knežević.

On je naveo da informacija da je Uprava policije otkrila ko su počinioci napada uliva nada da institucije sistema rade svoj posao.

„Šaljemo jasnu poruku ovim okupljanjem da zaista moramo stati ovakvim i sličnim napadima na kraj“, kazao je Knežević

Govoreći o socijalno-zdravstvenim servisima, on je ocijenio da oni postoje baš na mjestima gdje država i institucije sistema ne rade dobro svoj posao.

„Jer kada bi smo imali jedan idealan zdravstveni i socijalni servis u društvu, mislim da bi sama ta osviješćenost kod građana i svih korisnika bila mnogo veća. Nama je drago što u Drop in centru imamo mogućnost da to pružimo i sa tim aktivnostima ćemo nastaviti i dalje. Imamo odličnu saradnju sa Glavnim gradom koji našem radu daje punu podršku“, zaključio je Knežević.

