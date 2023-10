Lekić: Ukradeni pištolji iz predmeta optuženih za planiranje ubistva Belivuka i Miljkovića

Podgorica, (MINA) – Iz depoa Višeg suda u Podgorici ukradena su dva pištolja iz predmeta protiv optuženih za planiranje ubistva Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kazao je advokat Damir Lekić.

“Odbrana raspolaže informacijom da su iz depoa ukradena dva pištolja iz ovog predmeta”, rekao je Lekić na glavnom pretresu.

On je predložio da sudsko Vijeće to provjeri prije početka glavnog pretresa, jer od toga može zavisiti i odbrana optuženih.

Lekić je dodao da su mu poznate i marke pištolja za koje ima saznanja da su ukradeni, prenosi portal Vijesti.

Predsjednica specijalnog vijeća sudija Nada Rabrenović kazala je da će sud uputiti dopis depou Višeg suda kako bi se provjerili navodi Lekića.

Suđenje je odgođeno za 15. decembar.

