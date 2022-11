Kvalitetno obrazovanje ključno za smanjene siromaštva u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora obezbijediti kvalitetno obrazovanje za svu djecu, jer je to ključno za smanjene siromaštva u državi, poručio je šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander.

On je, na predstavljanju sveobuhvatne Analize sektora obrazovanja u Crnoj Gori, kazao da UNICEF preko sedam decenija podržava vlade širom planete da svakom djetetu obezbijede kvalitetno i inkluzivno obrazovanje.

„U Crnoj Gori smo podržali Analizu kako bi nadležne institucije, prije svega Ministarstvo prosvjete, na osnovu nje razvile dugoročni plan reforme sektora obrazovanja“, rekao je Santander.

On je istakao da je dvoje od troje djece u Crnoj Gori u osnovnim školama sa nedovoljnom infrastrukturom, a da je u prosjeku 16 učenika na jedan kompjuter u osnovnim i srednjim školama.

„Ti podaci ukazuju da treba hitno obezbijediti sredstva za finansiranje novih školskih objekata i adekvatno opremanje svih škola novim tehnologijama“, kazao je Santander.

Prema njegovim riječima, bez toga je nemoguće sprovoditi nastavu u skladu sa digitalnim dobom.

Santander je dodao i da, na godišnjem nivou, tek svaki četvrti nastavnik pohađa programe za profesionalni razvoj.

On je istakao da je ulaganje više sredstava u kontinuirano, stručno usavršavanje svih nastavnika prioritet, ako se želi bolji kvalitet obrazovanja.

„Djeca koja rastu u siromaštvu u mnogo manjem broju idu u vrtić, osnovnu i srednju školu“, rekao je Santander.

Kako je naveo, analize širom svijeta ukazuju da je obrazovanje izlaz iz siromaštva.

„Stoga se za smanjene siromaštva u Crnoj Gori mora pružiti kvalitetno obrazovanje svoj djeci iz siromašnih porodica i djeci sa smetnjama u razvoju, i to od prvih godina života“, istakao je Santander.

On je kazao da Analiza poziva na adekvatno ulaganje u nastavnike i školsku infrastrukturu, kao i na unaprijeđeno i efikasnije finansiranje obrazovanja.

„Da bi se sve preporuke Analize sprovele, neophodo je da se svi sektori podrže obrazovne reforme. Ostvarivanje prava djece na kvalitetno obrazovanje je odgovornost svih nas“, poručio je Santander.

On je dodao da to treba da bude prioritet svakog društva.

„Ulaganje u obrazovanje nije trošak, već najbolja investicija u razvoj jedne zemlje“, naglasio je Santander.

Ministar prosvjete Miomir Vojinović kazao je da Analiza sadrži nalaze i preporuke grupisane oko poglavlja koja se odnose na kontekst razvoja sistema obrazovanja, školsku infrastrukturu, upis i efikasnost, kvalitet, jednakost, finansiranje i uticaj kovida.

„Ono što želimo da izmijenimo u odnosu na prethodni period jeste nedostatak jednog ključnog dokumenta koji bi objedinio strateška opredjeljenja koja se odnose na period do 2030. godine“, rekao je Vojinović.

Time će se, kako je naveo, dati dodatni podstrek doprinosu postizanja ciljeva održivog razvoja.

„U narednom periodu ćemo se zalagati za empatičan odgovor na razvojne i akademske promjene nastale pod uticajem COVID 19, a tokom saniranja posljedica biće posebno važan jednak pristup i dostupnost usluga i podrške u cilju jačanja kvaliteta učenja i ličnog fukncionisanja“, poručio je Vojinović.

On je kazao da iskreno vjeruju da će, definisanjem budućih akcija na takvim temeljima, potvrditi punu posvećenost izgradnji pravičnog društva koje će pružiti svakom pojedincu dostupno, kvalitetno obrazovanje, sa jednakim šansama za sve.

„Želimo da gradimo snažne, sposobne i prilagodljive pojedince koji će biti uspješni u svim okolnostima, prilikama i situacijama, bilo da su uobičajene, nepredvidive, izazovne ili neočekivane“, rekao je Vojinović.

Šefica Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oana Kristina Popa kazala je da obrazovanje i obuka igraju važnu ulogu u stvaranju pravednijih i inkluzivnijih društava.

“Obrazovanjem osnažujemo našu omladinu i odlučujemo u kakvom će svijetu živjeti”, rekla je Popa.

To su, kako je navela, samo neki od razloga zašto je obrazovanje na vrhu političke agende EU.

Popa je kazala da vjeruje da Analiza može da posluži kao dobra osnova za izradu sveobuhvatne i višegodišnje strategije razvoja obrazovanja i detaljnog akcionog plana, koji je neophodan za njeno sprovođenje.

“To bi omogućilo otpočinjanje dalje reforme obrazovanja u Crnoj Gori, koja bi na kraju rezultirala obrazovnim sistemom sposobnim da odgovori na aktuelne i nove izazove”, dodala je Popa.

Ona je najavila da će EU sa milion EUR finansijski podržati buduću strategiju i neke druge aktivnosti kroz projekat planiran sa partnerima iz UNICEF-a i Vlade.

Popa je, govoreći o dosadašnjoj podršci EU sektoru obrazovanja, podsjetila da je obrazovni sektor u Crnoj Gori dobio milione EUR finansijske podrške u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović naglasio je da je kvalitetno obrazovanje ključ razvoja društva.

„Možemo da opremimo škole najsavremenijom informatičkom opremom, međutim, ona sama od sebe ne može da prenese znanje učeniku, to može uraditi samo nastavnik“, kazao je Božović.

Nastavnik, kako je poručio, mora da ima određenu motivaciju.

Božović je rekao da je, pored plate, mnogo važna

pravna sigurnost.

„Nama su, pored opremljenosti škola, novih zgrada, potrebni i dobri kadrovi. Sindikat će dati konstruktivan doprinos kako bi se situacija u obrazovnom sistemu popravila u korist svih nas“, poručio je Božović.

Predsjednica Prosvjetne zajednice Olivera Leković rekla je da je Analiza pokazala da su nastavnici nezadovoljni svojim primanjima, ali i društvenim statusom.

Bez motivisanog nastavnika, kako je kazala, nema ni kvalitetnog obrazovanja.

„Nastavnicima moramo ponuditi bolji životni standard“, istakla je Leković.

Izvršna direktorica Udruženja Roditelji Kristina Mihailović rekla je da je analiza pokazala mnogo toga što je već poznato.

“S obzirom na to da je zaista puno izazova i problema u obrazovnom sistemu, presudno je važno da se napravi realistični plan za sprovođenje preporuka”, poručila je Mihailović.

Prema njenim riječima, plan bez budžeta nije plan.

“Plan bez sistema nadzora nije plan. Implementacija je generalno slaba tačka našeg društva”, dodala je Mihailović.

Ona je kazala da bi donosioci odluka u Crnoj Gori konačno trebalo da shvate da je obrazovanje prioritet nad prioritetima.

“Iz ove Analize smo saznali da je Crna Gora u prethodnih šest godina uložila svega 30 miliona EUR u školsku infrastrukturu”, navela je Mihailović.

To je, kako je poručila, minorno i hitno mora da se mijenja.

Učenica Jelena Jovanović kazala je da su svi svjesni da sistem obrazovanja nije dobar.

Ona je dodala da je način školovanja isti godinama unazad.

“Dok cijeli svijet napreduje i pronalazi različite načine učenja, mi stojimo na istom mjestu. Nama profesori u 21. vijeku i dalje diktiraju”, navela je Jovanović.

Prema njenim riječima, učenje se svodi na suvopravno učenje, bez dugoročnog pamćenja i sa bezbroj uzaludnih ponavljanja.

Sistem je, kako je navela Jovanović, nametnuo da se uči samo za ocjenu.

Jovanović smatra da ocjenjivanje nije pravedno.

“Profesori favorizuju učenike sa ocjenom pet, a ponižavaju one koji imaju niže ocjene”, rekla je Jovanović.

Ona je poručila da je u cijelom procesu ključna digitalizacija.

“Mi ćemo zamijeniti vas u svim državnim institucijama i privatnim firmama, pa ne bi valjalo da naše znanje tada bude kao vaše sada, čast izuzecima”, rekla je Jovanović.

U Analizi sektora obrazovanje ukazuje se da je potrebno poboljšati kvalitet obrazovanja, unaprijediti postignuće učenika i zapošljivost mladih.

Jedna od preporuka Analize odnosi se na potrebu poboljšanja stepena pravičnosti i podsticanja upisa i ostanka u školi za svu djecu na svim nivoima.

U Analizi se ukazuje da treba unaprijediti obrazovanje i stručno usavršavanje nastavnika, kao i osigurati podsticajnije okruženje za učenje i razvoj.

Jedna od preporuka je da treba poboljšati adekvatnost školske infrastrukture i unaprijediti upravljanje ljudskim resursima u obrazovanju.

Potrebno je, takođe, ojačati kapacitete relevantnih institucija za planiranje, budžetiranje, implementaciju i evaluaciju.

U Analizi se ističe da treba osigurati dovoljno resursa za implementaciju.

„Treba osigurati da je strateški plan finansiran, da jasno ukazuje na prioritete i počiva na principu ekonomične i isplative potrošnje“, preporuka je Analize.

Analiza predstavlja zajednički poduhvat Ministarstva prosvjete i Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, koji je sproveden uz podršku međunarodne konsultantske agencije SOFRECO.

Ona je usklađena s Metodološkim smjernicama za analizu sektora obrazovanja, koje su, 2014. godine, razvili UNESCO, Svjetska banka, UNICEF i Globalno partnerstvo za obrazovanje.

