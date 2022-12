Krivične prijave zbog povrede izbornih prava

Podgorica, (MINA) – Šavnička policija podnijela je krivične prijave protiv dvije osobe, zbog krivičnih djela protiv izbornih prava, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, službenici Stanice policije Šavnik su državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima podnijeli krivične prijavu protiv Đ.Đ. (30) iz Šavnika, člana izborne komisije, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo povreda prava glasanja.

„Đ.Đ. je, kako se sumnja, jednom građaninu onemogućio ostvarivanje biračkog prava na biračkom mjestu broj jedan“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je, zbog sumnje da je izvršio tri krivična djela, policija državnom tužiocu podnijela krivičnu prijavu protiv D.A. (61) iz Nikšića, člana biračkog odbora.

On je, kako se sumnja, onemogućio jednom građaninu ostvarivanje biračkog prava, nakon čega je uništio četiri neiskorišćena glasačka listića, na biračkom mjestu broj 14.

„D.A. se tereti za krivična djela povreda prava glasanja, sprečavanje održavanja glasanja i krivično djelo uništavanje dokumenata o glasanju“, dodaje se u saopštenju.

