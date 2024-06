Krivična prijava protiv bivšeg službenika MUP-a zbog izdavanja dozvole za oružje

Podgorica, (MINA) – Budvanska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv bivšeg službenika Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) B.B. (48) zbog sumnje da je izdao dozvolu za držanje i nošenje oružja bezbjednosno interesantnoj osobi, koja za to nije ispunjavala uslove.

Iz Uprave policije je saopšteno da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva došli do saznanja da operativno interesantna osoba J.S. posjeduje izdatu dozvolu za oružje marke Češka Zbrojevka, kalibra devet milimetara, a u vezi koje u sistemu ne postoje podaci.

Navodi se da su službenici budvanske policije od MUP-a – Filijale za upravne poslove, državljanstvo i strance u Budvi pribavili originalne spise predmeta formiranog na osnovu zahtjeva za odobrenje za nabavku oružja, koje je podnijo J.S.

U saopštenju se dodaje da se u prilogu spisa predmeta nalazilo uvjerenje da je J.S. član streljačkog kluba, da se protiv njega ne vodi prekršajni i krivični postupak, uplatnica kao i ljekarsko uvjerenje.

„Nakon izvršenih niza provjera, sa kojima je upoznat postupajući tužilac, po nalogu istog podnijeta je krivična prijava protiv B.B. iz Budve zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da se sumnja da je B.B., prilikom postupanja po zahtjevu J.S. za pribavijanje dozvole za nabavku oružja, nije izvršio provjeru osuđivanosti, odnosno terensku provjeru, i na taj način izdao dozvolu J.S., koji nije ispunjavao uslove za dobijanje iste.

