Krapović: Milatović odgovoran što kadet nije otišao u Hrvatsku

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović odgovoran je za to što jedan crnogorski kadet nije otišao na vojno usavršavanje u Hrvatsku, ocijenio je ministar odbrane Dragan Krapović.

Hrvatska je ranije odbila da primi na školovanje dva crnogorska kadeta na Hrvatskom vojnom učilištu “Doktor Franjo Tuđman” (HVU) u školskoj 2024/2025 godini, i jednog kandidata na usavršavanje na Ratnoj školi.

Krapović je u emisiji Argumenti na Televiziji Crne Gore rekao da je u februaru dobijen poziv za školovanje jednog kadeta i da je shodno tome predložen jedan oficir u činu majora, a da je za odlazak u Ratnu školu potrebno biti minimum u činu potpukovnika.

„Taj oficir je Savjetu za odbranu i bezbjednost predložen za redovno unapređenje. U dva navrata sam ja pisao članovima Savjeta i objavještavao ih o potencijalnim poteškoćama ako se redovno ne unaprijedi taj oficir, jer ne može biti primljen na školovanje u činu majora.”, rekao je Krapović, prenosi portal RTCG.

Kako je rekao, zbog političkih mimoilaženja Savjet nije zakazivan.

“Međutim nakon mojih apela predsjednik Skupštine Andrija Mandić i predsjednik Vlade Milojko Spajić su potpisali pomenutu odluku”, dodao je Krapović.

On je naveo da je inače bila praksa da nešto što bude nesporno između dvije sjednice Savjeta bude potpisano od tri člana Savjeta i da se na narednoj sjednici verifikuje.

“U svakom slučaju Milatović je odlučio da ne želi da potpiše tu odluku nego da čeka sjednicu Savjeta koja je bila tek 28. avgusta, nakon čega je taj vojnik unaprijeđen u čin potpukovnika“, naveo je Krapović.

Međutim, kako je pojasnio, 29. avgusta kada su se obratili Ratnoj školi u Hrvatskoj, 2. Septembra je odgovoreno da je rok prošao i da shodno tome tog oficira ne mogu da prime.

“To je sve ono što ja znam zvanično, ako neko ima neka nezvanična saznanja slobodno može da ih iznosi…Ja moram biti otvoren, zbog toga je konkretno došlo, jer je predsjednik Milatović odbio da potpiše tu odluku”, rekao je Krapović.

On je istakao da ne vidi razlog zašto ta odluka ne bi bila potpisana jer nije nikome sporna.

“Usvojena je na Savjetu, oficir je danas u činu potpukovnika, da je bila potpisana u julu mi bi papire tada poslali i on bi pošao na to školovanje”, kazao je Krapović.

On je naveo i da su bile pogrešne spekulacije da je slučaju neodlaska crnogorskih vojnika na školovanje u Hrvatsku riječ o nekoj političkoj odmazdi.

On je, govoreći o sporazumu sa Francuskom, rekao da će, ako bude potrebno, Vlada obavijestiti i Evropsku komisiju (EK).

Krapović je podsjetio da je nedavno Skupština potvrdila sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Francuske o saradnji u domenu odbrane sa Tehničkim aranžmanom između Ministarstva odbrane Crne Gore i ministra odbrane Francuske o nabavci dva patrolna broda.

On navodi da je crnogorski zakon o javnim nabavkama usaglašen sa propisma Evropske unije (EU) i da se ne odnosi na međunarodne sporazume.

„Koliko mi imamo informaciju ovaj Sporazum biće ratifikova i u francuskom parlamentu“, kazao je Krapović i dodao da je sve urađeno u skladu sa zakonima Crne Gore i Francuske.

On je ponovio da nema mjesta priči o korupciji u tom sporazumu.

„Na kraju krajeva postoje i nadležne institucije i svako može prema tim institucijama da pokrene inicijativu“, naveo je Krapović.

On je ponovio da je rok za potpisivanje komercijalnog ugovora 30. novembra i da će ta dva patrolna broja koštati do 120 miliona EUR, kako je i predviđeno budžetom za ovu godinu.

„Ja ne mogu da kažem tačnu cifru jer je to poslovna tajna“, saopštio je Krapović.

Govoreći o smjeni načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Zorana Lazarevića, Krapović je kazao da je pokrenuo postupak prestanka službe, dodajući da ne zna šta da očekuje od Savjeta za bezbjednost i odbranu.

On je rekao da je proces prestanka službe za Lazarevića u toku i, kako je kazao, to je upravni postupak i sada je u samom finišu.

„Kada se taj postupak okonča pred Ministarstvom, ja ću pokrenuti postupak razrješenja brigadnog generala Lazarevića pred Savjetom za odbranu i bezbjednosta ovoga puta po sili zakona“, kazao je Krapović.

Na pitanje da li je plan da Miodrag Vuksanović zamijeni Lazarevića na poziciji načelnika Generalštaba, Krapović kaže da je predložio oficira koji odgovara toj poziciji, ali o imenima i predlogu nije želio da govori.

On je kazao da je na Savjetu da donese odluku i da će tek tada odluku komentarisati i govoriti o imenima.

„Ja sam predlogom završio svoje nadležnosti“, istakao je Krapović.

Mediji su jutros objavili da je Krapović prije dva dana uputio naredbu organizacionim jedinicama – od Generalštaba VCG, direktorima direktorata i načelnicima organizacionih jedinica, u kojoj se zabranjuje komunikacija sa članovima kabineta Savjeta za odbranu i bezbjednost kao i kabinetima ministara u Vladi bez njegovog odobrenja.

Krapović je kazao da se u odluci pozvao na članove Zakona o državnoj upravi, a to je, kako je rekao, uradio da bi relaksirao jedan broj rukovodilaca.

“Pojedine osobe iz kabineta članova Savjeta imaju ambiciju da direktno komuniciraju sa vojnim licima da razgovaraju da njima”, rekao je Krapović.

Kako je kazao, shodno onome što su nadležnosti i zakon, jedina tačka komunikacije Savjeta i Ministarstva odbrane i Vojske je ministar odbrane.

“Na taj način ta gospoda su jedan broj oficira dovodili u neugodan položaj. Savjet odlučuje o njihovj karijeri, a sa druge strane su u nadležnosti ministra. Onda su bili u nelagodnom položaju”, kazao je Krapović.

