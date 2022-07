Konjević: Vojska spremna da učestvuje u gašenju požara

Podgorica, (MINA) – Vojska Crne Gore spremna je da iz vazduha učestvuje u gašenju požara u Igalu, kazao je ministar odbrane Raško Konjević.

Požar većih razmjera buknuo je oko deset sati i 30 minuta u naselju Žvinje iznad Igala.

“Vojska Crne Gore je spremna, ukoliko za tim ima potrebe, da na poziv Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) učestvuje u gašenju pozara iz vazduha imajući u vidu, sticajem okolnosti, ograničene resurse MUP-a”, napisao je Konjević na Tviteru /Twitter/.

Konjević je poručio da su resursi Vojske sposobni da djeluju u zaustavljanju štete većih razmjera.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS