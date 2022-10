Konjević: Stvari postaju više nego očigledne

Podgorica, (MINA) – Stvari u Crnoj Gori postaju više nego očigledne, ocijenio je ministar odbrane Raško Konjević, nakon što je Vlada u tehničkom mandatu smijenila vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Sava Kenteru.

Konjević je na Tviteru naveo da je premijer Dritan Abazović predložio smjenu Kentere nakon međunarodne akcije o suzbijanju ruskog uticaja u Crnoj Gori, koja je pozdravljena od NATO-a, kao i podrške ANB-u u aktivnostima Specijalnog državnog tužilaštva oko šverca cigareta.

„Gdje je izgleda umiješan bivši direktor Uprave prihoda i carina, ali i izgleda još poneko”, dodao je Konjević.

Prema njegovim riječima, izgleda je „neka velika muka oko Rusa i cigara“.

„Stvari postaju više nego očigledne”, kazao je Konjević.

