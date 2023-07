Koncert Dječjeg simfonijskog orkestra večeras na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Koncert Dječjeg simfonijskog orkestra, kojim se poziva na korišćenje umjetnosti za socio-emocionalni razvoj djece, biće održan večeras u Vladinom domu na Cetinju.

Učenici muzičkih škola iz raznih krajeva Crne Gore, koji čine Dječji simfonijski orkestar, večeras će na Cetinju svirati poznata muzička djela Bramsa, Dvoržaka, Bizea i Markeza,a dirigovaće poznati evropski dirigent Mark Korović.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander rekao je da je poznato da umjetnost i kultura podržavaju socio-emocionalni razvoj.

“Zato UNICEF poziva da se svakom djetetu u Crnoj Gori pruži prilika da se bavi umjetnošću, kao i da uživa u kulturi”, poručio je Santander.

Korović je rekao da je muzika kao društvo – poštujete pravila, jedni druge, pokušavate da razumijete druge i sebe istovremeno.

“Mislim da svako treba da dođe na koncert Dječjeg simfonijskog okestra da osjeti ovu posebnu hranu za dušu. Siguran sam, kad počnu dolaziti na ovakve koncerte, da će ljudi uvijek htjeti da dođu opet”, poručio je Korović.

Sekretarka u Ministarstvu prosvjete Milijana Vukotić Jelušić rekla je da razvijanje socijalno-emocionalnih vještina kroz muziku i ovaj večerašnji koncert, kao produkt višegodišnjeg programa, primjer učinkovitog pristupa, koji osnažuje indidvidue i stvara bolji društveni kapital za budućnost.

Kako je rekla, svi mladi ljudi na sceni naučili su da se zajedništvo gradi i da različitosti daju novu vrijednost.

“Ti procesi se ne mogu ostvarivati bez kontinuirane sistemske podrške koju će Ministarstvo prosvjete svakako nastaviti da pruža, kroz osnaživanje nastavnika, stvaranje boljih uslova za rad i kooperaciju, razvoj kreativnosti i podsticanje talenata”, poručila je Vukotić Jelušić.

Princeza Altinai Petrović-Njegoć će sa ocem princom Nikolom, prisustvovati večerašnjem koncertu kako bi pružili podršku uključivanju djece i mladih u umjetničko stvaralaštvo u cilju boljeg socio-emocionalnog razvoja svakog djeteta u Crnoj Gori.

„Empatija, solidarnost, znati kako biti dobar u timu, samo su neke od vještina koje djevojčice i dječaci razvijaju kroz umjetničko obrazovanje. Svima su nam ove vještine potrebne, jer su ključne za dobrobit pojedinaca i društva”, kazala je Petrović Njegoš.

Učenica muzičke škole u Tivtu Irina Klakor kazala je da se raduje se ovom koncertu, jer nemaju često priliku da sviramo u tako velikom orkestru s toliko divnih muzičara.

„Imali smo tu čast da radimo i s fenomenalnim dirigentima koji su nam pomogli da naša muzika oživi na najljepši mogući način. Ovo je nešto najljepše što jedan učenik može da doživi”, rekla je Klakor.

Večerašnji koncert Dječjeg simfonijskog orkestra organizovan je zahvaljujući podršci Muzičkog centra Crne Gore, koji je otvorio svoja vrata za djecu muzičare i omogućio im da uče od profesionalaca-mentora iz Crnogorskog simfonijskog orkestra.

„Vidimo se iduće godine u našoj zajedničkoj kući ‒ Muzičkom centru Crne Gore, gdje ćemo uz sve uključene u ovaj projekat stvarati neke nove mogućnosti i snivati neke nove snove”, poručio je umjetnički direktor Muzičkog centra Marko Simović.

Ovo je drugi koncert Dječjeg simfonijskog orkestra u okviru programa za razvoj socio-emocionalnih vještina „Moje vrijednosti i vrline”, koji je, uz podršku UNICEF-a i Zavoda za školstvo, uveden u crnogorski obrazovni sistem 2015. godine.

Do sada je, kako su kazali iz UNICEF-a, preko 20 hiljada učenika iz više od stotinu osnovnih i srednjih škola kroz ovaj program naučilo da prepoznaje svoje i emocije drugih ljudi, kao i da probleme rješava konstruktivno.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS