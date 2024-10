Kneževiću 3,5 hiljade EUR naknade zbog neosnovanih tvrdnji da je obavještajac

Podgorica, (MINA) – Osnovni sud u Podgorici dosudio je lideru Demokratske narodne partije Milanu Kneževiću naknadu nematerijalne štete od 3,5 hiljade EUR zbog povrede časti i ugleda, u postupku protiv Mportala i glavne i odgovorne urednice tog medija Danice Nikolić.

Kako je saopšteno iz suda, istovremeno je naređeno tuženima da objave današnju presudu Osnovnog suda, najkasnije u prvom narednom broju, nakon pravosnažnosti.

“Tuženima je naređeno da uklone tekst objavljen na portalu Mportal 5. decembra 2022. godine pod naslovom “ANB dala negativnu provjeru Jelene Maraš zbog bliskih veza sa organizovanim kriminalnim grupama”, u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude”, navodi se u saopštenju.

Iz Osnovnog suda su kazali da je u toku postupka utvrđeno da je među strankama sporna istinitost činjenice, to jest da je Knežević predstavljen kao identifikovani saradnik strane službe.

Navodi se da je sud ocijenio da tuženi nijesu dokazali da su istinite informacije koje se svode na prikazivanje Kneževića u negativnom kontekstu kao identifikovanog saradnika stranih službi, što na prvi mah implicira da je “obavještajac”, pa samim tim i državni neprijatelj koji radi protiv interesa svog naroda.

“Zbog navedenog sud nalazi da je sadržina spornog teksta mogla biti od uticaja na kreiranje pogrešne slike u javnosti o kvalitetu vršenja društvenih funkcija Kneževića kao političara, književnika, a u krajnjem i građanina Crne Gore, kao i na kreiranje slike da radi protiv interesa svog naroda”, kaže se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da je sud našao da tuženi prilikom pisanja spornog teksta nijesu sa dužnom pažnjom provjerili i utvrdili istinitost i potpunost informacije, a koju su kao problem plasirali u javnost, niti su o tome dostavili dokaze.

“Prema tome, tuženi nijesu na primjeren način ispoštovali dužnost novinarske pažnje, zbog čega je sud našao da je takvo njihovo postupanje u direktnoj suprotnosti s načelom i Kodeksa novinara Crne Gore koje podrazumijeva da je dužnost novinara da poštuje istinu i istrajno traga za njom”, kaže se u saopštenju.

Iz Osnovnog suda su ukazali da je protiv navedene presude dozvoljeno pravo žalbe u roku od 15 dana od dana prijema pisanog otpravka presude.

