Klisić i Lubarda dobitnici godišnjih nagrada za naučna dostignuća

Podgorica, (MINA) – Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović uručila je danas nagrade za naučna dostignuća u ovoj godini, najuspješnijoj naučnici Aleksandri Klisić i najuspješnijem mladom naučniku Balši Lubardi.

Jakšić Stojanović je, na svečanosti u Vili Gorica, rekla da je danas poseban dan, ne samo za Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), već i za cjelokupno crnogorsko društvo.

“Danas odajemo priznanje onima koji svojim radom i idejama mijenjaju sadašnjost i na taj način, strateški i vizionarski, zajedno kreiramo budućnost, sjutrašnjicu u kojoj će živjeti i stvarati nove generacije“, rekla je Jakšić Stojanović, saopšteno je iz MPNI.

Ona je kazala da joj je zadovoljstvo da ovogodišnje nagrade za naučna dostignuća dodijeli upravo onima koji, prema njenim riječima, promišljaju dublje i vide dalje i koji su nosioci napretka i razvoja cjelokupnog društva.

Jakšić Stojanović je rekla da će Ministarstvo biti pouzdan partner i pružiti snažnu institucionalnu podršku svima onima koje teže izvrsnosti u nauci i inovacijama.

Jedino na taj način, zajedničkim radom i zalaganjima, kako je navela, može se izgraditi snažna zajednica koja će generisati pozitivne promjene u društvu i predstavljati model i inspiraciju ne samo sadašnjim, već i generacijama koje dolaze.

“Kada govorimo o nauci, o znanju, o istraživanjima koja mijenjaju i oblikuju svijet koji nas okružuje, prije svega govorimo o ljudima, o plemenitom pristupu životu i radu, o iskonskoj potrebi čovjeka da spoznaje i istražuje i time doprinosi rješavanju različitih društvenih izazova” naglasila je Jakšić Stojanović.

Klisić je, kako su rekli iz Ministarstva, tokom ove godine rukovodila značajnim bilateralnim nučnoistraživačkim projektima koje Crna Gora sprovodi sa Slovenijom i Austrijom do kraja naredne godine.

„U ovoj godini objavila je 17 radova u časopisima sa SCI/SCIE liste, od kojih šest u kategoriji Q1, dok je na deset radova prvi autor. Recenzent je i više od 200 naučnih radova“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su istraživanja Klisić doprinijela unapređenju rada u praksi koje svakodnevno primjenjuje kroz rad u Zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Glavnog grada i prenosi svoja znanja kako timu u Domu zdravlja, tako i studentima na Medicinskom fakuktetu u Podgorici.

„Pored ovih dostignuća, Klisić se istakla i time što je zahvaljujući rezultatima svog naučnoistraživačkog rada uvrštena u dva odsto najcitiranijih naučnika na Stanfordovoj listi u 2023. godini“, dodaje se u saopštenj.

Iz MPNI su kazali da je Klisić pripala novčana nagrada od tri hiljade EUR.

Lubarda, koji je dobitnik nagrade u kategoriji mladi naučnik do 30 godina, u ovoj godini je ostvario zapažene rezultate u naučnoistraživačkom radu objavljivanjem tri naučna rada u časopisima sa SSCI liste, od čega je na dva naučna rada prvi autor, na jednom drugi.

„U ovoj godini, Lubarda je objavio monografiju na engleskom jeziku prestižnog britanskog izdavača Routledge, kao i dva poglavlja u monografijama prestižnog međunarodnog izdavača, kao što je Manchester University Press“, rekli su iz Ministarstva.

Kako su naveli, Lubarda je bio rukovodilac na dva istraživačka projekta podržana od Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i Beogradske otvorene škole u tekućoj godini.

Njemu je pripala novčana nagrada od dvije hiljade EUR.

