Kju groznicom zaražene dvije osobe u Danilovgradu

Podgorica, (MINA) – Kju groznicom zaražene su dvije osobe u Danilovgradu, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz Instituta su kazali da obje osobe u trenutku testiranja nijesu prijavile tegobe, ali su navele da su u prethodnih mjesec imali simptome koji odgovaraju kju groznici.

IJZ je, kako se navodi, krajem jula, nakon dobijanja informacije o pojavi kju groznice među životinjama u dva gazdinstva u opštini Danilovgrad, uputio epidemiološke timove u zahvaćena gazdinstva u cilju sprječavanja obolijevanja ljudi, pravovremene dijagnoze i liječenja eventualno oboljelih osoba.

Kako su kazali iz Instituta, serološke analize za sve testirane osobe bile su negativne na uzročnika kju groznice.

Navodi se da su, nakon posljednjeg obavještenja od veterinarske inspekcije o pojavi obolijevanja među životinjama u još dva gazdinstva u Danilovgradu, ekipe Instituta izašle na teren i u skladu sa svojim nadležnostima, izvršile uzorkovanje krvi kod izloženih osoba, podijelile edukativni materijal i obavile edukaciju o mjerama prevencije.

“Serološki rezultati kod dvije izložene osobe ukazuju na infekciju uzročnikom kju groznice. Obje osobe, u trenutku testiranja, nijesu prijavile tegobe, ali su navele da su u prethodnih mjesec dana imali simptome koji odgovaraju ovom oboljenju”, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ-a su, u cilju sprečavanja obolijevanja ljudi, preporučili dezinfekciju prostorija u kojima su boravile inficirane životinje, nošenje zaštitne opreme (maske, rukavice, naočare) prilikom obavljanja poslova koji uključuju kontakt sa životinjama, njihovim izlučevinama i kontaminiranom okolinom.

Preporučena je i termička obrada prethodno nepasterizovanog mlijeka za sopstvene potrebe, kuvanjem na temperaturi ključanja, kao i pojačan epidemiološki nadzor.

Iz IJZ-a su naveli da je u opštini Nikšić je tokom ove godine kju groznica registrovana kod životinja u šest različitih gazdinstava.

“Epidemiološka služba doma zdravlja Nikšić je preduzela mjere iz svoje nadležnosti, epidemiološki nadzor je završen u četiri gazdinstva pri čemu nije registrovano obolijevanje među izloženim članovima gazdinstava. Nadzor u dva gazdinstva je u toku”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je kju groznica kod ljudi oboljenje koje se obavezno prijavljuje prema zakonskim propisima Crne Gore, a nadzor se vrši kontinuirano i svake godine se registruju pojedinačni slučajevi obolijevanja među ljudima.

“Tokom ove godine IJZ-u su prijavljena dva slučaja Q groznice kod ljudi, oba su registrovana u junu, jedan u Bijelom Polju i jedan u Podgorici”, dodaje se u saopštenju.

Iz IJZ-a su kazali da se rikecija Coxiella burnetii najčešće prenosi vazdušnom diseminacijom, a uzročnik se nalazi u prašini sa površina kontaminiranih placentnim tkivom, porođajnim tečnostima i ekskretima inficiranih životinja u pogonima u kojima se obrađuju inficirane životinje ili nusprodukti, kao i u prostorijama za autopsiju.

“Čestice koje sadrže uzročnike mogu vjetrom da se prenesu na velike udaljenosti (pola kilometra i više)”, rekli su iz IJZ-a.

Kako su naveli, prenosi se i direktnim kontaktom sa inficiranim životinjama i drugim kontaminiranim materijalom, kao što su vuna, dlake, fertilizeri i odeća inficiranih ljudi.

U saopštenju se ističe da nekuvano mlijeko inficiranih životinja, kao i mlječni proizvodi spravljeni od sirovog mlijeka inficiranih životinja, mogu da sadrže uzročnike kju groznice.

“Jedna od metoda suzbijanja prenošenja uzročnika kju groznice putem mlijeka i mliječnih proizvoda je pasterizacija kravljeg, kozjeg i ovčijeg mlijeka na temperaturi većoj od 63 stepena u trajanju od 30 minuta, ili preko 72 stepena u trajanju od najmanje 30-45 sekundi”, objasnili su iz IJZ-a.

Oni su naveli da je generalno, u cilju prevencije infekcija, preporuka da mlječni proizvodi budu pravljeni isključivo od pasterizovanog mlijeka, kao i termička obrada prethodno nepasterizovanog mlijeka za sopstvene potrebe, kuvanjem na temperaturi ključanja.

