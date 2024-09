Kju groznica potvrđena kod devet grla

Podgorica, (MINA) – Kju groznica je u Crnoj Gori utvrđena kod devet grla stoke, saopštili su iz Uprave za bezbjednot hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Iz Uprave su kazali da će, s obzirom da su dobili mnogo pitanja od medija i jedne političke organizacije, redovno i najmanje jednom sedmično, obavještavati javnost o situaciji vezanoj za pojavu i suzbijanje kju groznice na farmama, ali i o nekim naučnim činjenicama.

U saopštenju se ističe da Uprava sprovodi sve propisane mjere shodno Zakonu o veterinarstvu.

“Uprava je u cilju borbe protiv ove bolesti i u cilju sprečavanja širenja iste formirala Stručni tim, koji je izradio „Naredbu za sprečavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti kju groznice kod goveda“, a koju je usvojilo resorno Ministarstvo i stupila je na snagu 17. avgusta”, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave su kazali da je od 1. juna do danas testirano 785 grla na osam farmi koje se bave proizvodnjom mlijeka, na kojima je registrovano deset gazdinstava.

“Trenutni serološki nalazi potvrđuju da kod 203 grla postoji sumnja na prisustvo bolesti (pozitivan serološki nalaz, odnosno prisustvo antitijela) dok je kod njih devet PCR testom u mlijeku, drugim izlučevinama ili analizom tkiva utvrđeno da infekcija postoji”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je do sada eutanazirano 59 grla sa pozitivnim PCR nalazom ili izraženim kliničkim simptomima.

“Eutanaziju čeka još sedam grla i ona će biti sprovedena odmah po dobijanju informacije od opština Nikšić i Danilovgrad o obezbijeđenoj lokaciji za neškodljivo uklanjanje”, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave su rekli da su svjesni štete koju trpe proizvođači, ali i prerađivači mlijeka.

“Zbog toga se trudimo da svoj posao uradimo što je moguće bolje, kao i da svaka odluka bude donešena u skladu sa zakonom uz puno poštovanje stručnih i naučnih saznanja iz ove oblasti”, kazali su iz Uprave.

Oni su poručili da će, uz zalaganje resornog Ministarstva i punu podršku Vlade, farmeri biti obeštećeni za svako eutanazirano ili uginulo grlo, a u skladu sa zakonom iz budžeta Crne Gore koji je opredijeljen za te namjene.

“Ne sumnjamo da će i Ministarstvo, ali i lokalne uprave u narednom periodu pomoći farmerima kako bi šteta koju su pretrpjeli bila nadoknađena”, istakli su iz Uprave.

Oni su kazali da, što se tiče sira, ni na jednom gazdinstvu koje ima registrovan objekat za proizvodnju sira do sada nije zabilježen nijedan slučaj pojave kju groznice.

Kako su rekli iz Uprave, brojni naučni radovi, kao i tvrdnje organizacija koje se bave bezbjednošću hrane, mogućnost zaraze tim mikroorganizmom konzumacijom sira dovode na zanemarljiv nivo, tvrdnjom da sam tehnološki postupak proizvodnje sira uništava te mikroorganizme.

“Ipak, ukoliko bismo zabilježili i jedan slučaj zaraze na bilo kom gazdinstvu sva dalja proizvodnja biće zabranjena do prestanka zaraze na tom gazdinstvu, a svi proizvodi, kao i mlijeko biće neškodljivo uklonjeni”, naveli su iz Uprave.

Oni su apelovali na proizvođače sira da se pridržavaju svih preporučenih procedura u skladu sa Priručnikom o higijenskim zahtjevima za proizvođače primarnih proizvoda na gazdinstvima, koji je dostupan na sajtu Uprave.

U saopštenju se navodi da tu bolest nije moguće iskorijeniti sa teritorije Crne Gore, već je neophodno sprovoditi mjere za kontrolu bolesti.

“Prije svega preventivne mjere na gazdinstvima sa životinjama koje treba da sprovode držaoci životinja, a koje uključuju biosigurnosne mjere na gazdinstvu: održavanje dobre higijene na farmi, redovno čišćenje, pranje i dezinfekciju i dezinsekciju objekata, pravilno odlaganje stajnjaka”, dodaje se u saopštenju.

Iz Uprave su zamolili javnost da ne reaguje na, kako su naveli, laičke objave pojedinih medija i istupe pojedinaca u medijima, koji nemaju nikakvu stručnu i naučnu težinu, a protiv kojih će zbog iznošenja netačnih tvrdnji preduzeti određene mjere u skladu sa zakonom.

Oni su, povodom tekstova u pojedinim medijima o uginuću ovaca na jednom gazdinstvu u Nikšiću, rekli da je iz laboratorije potvrđeno da su svi uzorci ovaca negativni na kju groznicu i da je uzrok uginuća vjerovatno posljedica nekih drugih infekcija.

“Pozivamo sve držaoce životinja da svaku promjenu zdravstvenog stanja prijave nadležnoj veterinarskoj ambulanti koja će izaći na teren i izvršiti uzorkovanje i druge potrebne mjere, a sve troškove ovog nadzora snosiće Uprava što znači da držaocima usluge uzorkovanja i laboratorijskih ispitivanja biti besplatne”, navodi se u saopštenju.

