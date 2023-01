Kina voljna da produbljuje saradnju sa Crnom Gorom

Podgorica, (MINA) – Kina je voljna da nastavi da produbljuje i širi kulturnu razmjenu i praktičnu saradnju sa Crnom Gorom, saopšteno je iz Ambasade Kine u Crnoj Gori.

Iz Ambasade Kine su naveli da su u četvrtak organizovali manifestaciju “Srećan Praznik proljeća – Proslava Kineske nove godine” u šoping centru Big Fashion u Podgorici.

Kako su saopštili, ambasador Fan Kun posebno je prenio poruke sa 20. Nacionalnog kongresa Komunističke partije Kine i izuzetna razvojna dostignuća Kine u novoj eri.

“On je kazao da je Praznik proljeća najznačajniji tradicionalni kineski praznik koji simbolizuje ponovno okupljanje porodice, radost i mir, te predstavlja oličenje zajedničkih vrijednosti čovječanstva – čovjeka na prvom mjestu, mir kao najveću dragocjenost, te harmoniju i sreću”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, iako su Kina i Crna Gora veoma udaljene, duboko tradicionalno prijateljstvo proteže se kroz vrijeme i prostor, čineći dva naroda veoma bliskim.

“Kina je voljna da nastavi da produbljuje i širi kulturnu razmjenu i praktičnu saradnju između dvije zemlje, kako bi zajednički stvorili „koncentrične krugove“ međusobnog razumijevanja i prijateljstva dva naroda”, rekli su iz Ambasade.

Oni su naveli da je ogroman broj posjetilaca, kroz tradicionalnu kinesku muziku, radionice iz kulture, kviz znanja o Kini, kulinarske specijalitete i druženje imao priliku da osjeti dio tradicije i običaja koji se praktikuju za vrijeme tog praznika.

“Manifestacija je na veoma uspješan način promovisala Kinu i njenu kulturu svim crnogorskim prijateljima, a mnogi od njih istakli su da su uživali i da se veoma raduju nekim sličnim događajima i prilikama za druženje u budućnosti”, rekli su iz Ambasade.

