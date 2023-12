Kazna od 100 do 500 EUR za zloupotrebu postupka popisivanja

Podgorica, (MINA) – Svaka nepropisna objava podataka iz popisnih upitnika biće procesuirana Sudu za prekršaje, saopštili su iz Uprave za statistiku (Monstat) i istakli da su kazne za zloupotrebe postupka popisivanja ili popisnih podataka od 100 do 500 EUR.

Iz Monstata su naglasili da su podaci prikupljeni upitnikom službena tajna i da će se koristiti samo u statističke svrhe, kao što je navedeno na samom upitniku.

“Duplikat Upitnika za lice (koji ostaje u popisanom domaćinstvu), a definisan članom 13, tačka 3 Zakona o popisu, ne može se koristiti u svrhe ostvarivanja bilo kojeg prava niti nametanja bilo kakve obaveze građanima”, kaže se u saopštenju Monstata.

Oni su naveli da je članom 35 Zakona o popisu određenja novčana kazna od 100 do 500 EUR za fizičko lice, ako zloupotrijebi postupak popisivanja i prisustvo popisivača, tako što snima ili fotografiše tok intervjua ili popunjene popisne upitnike, ili ako snimak ili fotografiju javno objavi putem interneta ili medija.

“Uprava za statistiku će po saznanju bilo koju nepropisnu objavu podataka iz popisnih upitnika procesuirati Sudu za prekršaje”, rekli su iz Monstata.

Oni su naveli da je Zakonom definisana i kazna od 100 do 500 EUR za popisivače, instruktore, kontrole i druge osobe koje vrše poslove u vezi sa popisom, ako blagovremeno i na propisan način ne vrše te poslove.

Iz Monstata su istakli da sve nepravilnosti koje se odnose na postupanje suprotno Uputstvu za popisivanje podliježu pokretanju prekršajnog postupka.

“U tom smislu upitnici se popunjavaju isključivo hemijskom olovkom po pravilu dobijenom od strane Uprave za statistiku. Upotreba bilo kojih drugih olovaka, posebno „piši briši“, kažnjivo je shodno pomenutom članu zakona”, dodali su iz Monstata.

Oni su kazali da je, kako bi se izbjeglo duplo popisivanje osoba, neophodno je da se osoba popiše u onom mjestu u kojem uobičajeno provodi dan.

“Molimo građane da komuniciraju sa članovima šire porodice da će se popisati u mjestu u kojem zaista borave”, rekli su iz Monstata.

Kako su naveli, osnovni cilj popisa je da se utvrdi tačan broj osoba koje žive i koriste infrastrukturu nekog geografskog područja.

Iz Monstata su naglasili da mjesto popisivanja ne mora uvijek da bude i mjesto prebivališta neke osobe, odnosno adresa na kojoj je ta osoba prijavljena prema ličnim dokumentima.

