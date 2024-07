Katnić ponovo štrajkuje glađu

Podgorica, (MINA) – Bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić od nedjelje ponovo štrajkuje glađu zbog, prema njegovoj ocjeni, nezakonite odluke Vrhovnog suda da mu produži pritvor, saznaje Televizija E.

Vrhovni sud je ranije prihvatio predlog specijalnog tužioca Miloša Šoškića o produženju pritvora Katniću za još tri mjeseca.

Istom odlukom je Vijeće Vrhovnog suda, kojim je predsjedavala Vesna Vučković, produžilo pritvor i Zoranu Lazoviću.

Katnić i Lazović su uhapšeni 14. aprila po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva koje ih tereti za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja.

Prema informacijama Televizije E, Katnić je u Istražnom zatvoru u Spužu smršao više od 30 kilograma i u lošem je zdravstvenom stanju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS