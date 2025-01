Kamo Śutra: Političari pokušavaju da skrenu pažnju sa zahtjeva

Podgorica, (MINA) – Političari pokušavaju da nađu pojedince među građanima na fotografijama sa protesta, kako bi skrenuli pažnju sa zahtjeva neformalne grupe studenata “Kamo Śutra?” i zločina na Cetinju, poručili su iz te grupe studenata.

Iz grupe “Kamo Śutra?” na društvenoj mreži X su naveli da im je drago što su korumpirani ljudi konačno odlučili da se brinu o društvu.

Kako su rekli, ti ljudi na proteste dolaze sa obezbjeđenjem, “iako su sebe odavno obezbijedili”.

“Istovremeno je jadno što političari pokušavaju da nađu pojedince u moru građana i građanki na fotografijama sa protesta kako bi skrenuli pažnju sa naših zahtjeva i zločina na Cetinju. Samo vi „tandarajte“! Mi čekamo prvi februar i pres konferenciju”, poručili su iz grupe “Kamo Śutra?”.

