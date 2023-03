Izručen osumnjičeni za razbojništvo u kojem je ubijen radnik obezbjeđenja

Podgorica, (MINA) – Državljanin Srbije i Bosne i Hercegovine N.M, osumnjičen za razbojništvo u kojem je ubijen radnik obezbjeđenja Ljubiša Mrdak, izručen je danas iz Srbije u Crnu Goru.

Iz Uprave policije saopšteno je da Crna Gora N.M. potražuje radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi protiv njega pred Višim sudom u Podgorici, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo razbojništvo.

„Razbojništvo je izvršilo više maskiranih počinilaca 20. oktobra 2021. godine u Nikšiću, a tom prilikom na radnom mjestu smrtno je stradao radnik firme fizičkog obezbjeđenja Security Guard Montenegro, Lj.M“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je N.M. sproveden u Viši sud u Podgorici na dalju nadležnost.

