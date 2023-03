Izborna tišina počinje u ponoć

Podgorica, (MINA) – Izborna tišina uoči drugog kruga predsjedničkih izbora, koji će biti održan u nedjelju, počeće u ponoć.

U drugom krugu izbora učestvovaće kandidati Demokratske partije socijalista i Pokreta Evropa sad, Milo Đukanović i Jakov Milatović.

Iz Agencije za elektronske medije (AEM), saopšteno je da za vrijeme predizborne tišine nije dozvoljeno emitovanje medijskog predstavljanja predsjedničkih kandidata, političkog oglašavanja ni procjena rezultata glasanja.

Dodaje se da u predizbornoj tišini nije dozvoljeno emitovanje slogana ili simbola kandidata, kao ni rezultata ispitivanja javnog mnjenja, drugih istraživanja i analiza u vezi sa opredjeljenjem birača u pogledu procjene rezultata izbora.

“Potrebno je da mediji posebno obrate pažnju na reprize ranije emitovanih sadržaja u kojima je vršeno medijsko predstavljanje, a naročito debate, intervjui ili drugi sadržaji o tekućim događajima u kojima je gostova predsjednički kandidat”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da mediji treba da obrate pažnju i na reemitovane sadržaje elektronskih medija van Crne Gore, a naročito klasične informativne emisije i sadržaje o tekućim događajima, kao i na korišćenje pokrivalica prilikom novinarskih priloga u informativnim emisijama.

“Nerijetko se prilikom izvještavanja o različitim pitanjima od interesa za javnost, kao pokrivalice za izjave ili saopštenja predsjedničog kandidata, koriste grafike koje sadrže logo, simbol, poruku ili slogan predsjedničkog kandidata”, rekli su iz AEM-a.

Oni su kazali da je potrebno obratiti pažnju i na saopštenja i konferencije za štampu političkih subjekata.

Kako su naveli iz AEM-a, prilikom prenošenja saopštenja ili konferencija za štampu predsjedničkog kandidata u periodu izborne tišine, emiter je dužan da informaciju prilagodi na način da ne sadrži promociju predsjedničkog kandidata.

Iz AEM-a su objasnili da se to odnosi kako na verbalnu promociju, tako i emitovanje logoa, simbola ili slogana koji su dio scenografije prostora u kojima konferencije za štampu održavaju.

Za crnogorskog predsjednika, u drugom krugu, biće izabran kandidat koji je dobio veći broj glasova izašlih birača.

Mandat predsjednika Crne Gore je pet godina.

Glasačko pravo na predsjedničkim izborima ima 542.154 građana.

Biračka mjesta biće otvorena od sedam do 20 sati.

