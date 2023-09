Izabrano idejno arhitektonsko rješenje za OŠ u Siti kvartu

Podgorica, (MINA) – Rješenje zajedničkog tima iz Crne Gore i Mađarske, autora Mirka Popovića, Žakline Nježić i Zoltana Šramela, izabrano je za idejno arhitektonsko rješenje objekta osnovne škole u Siti kvartu, u Podgorici.

Idejno rješenje izabrao je žiri Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Žiri su činili predsjednik – glavni državni arhitetkta Vladan Stevović i stručni članovi docent na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu Snežana Vesnić, inžinjer arhitekture Srđan Tadić, predstavnica Inženjerske komore Crne Gore Maja Velimirović Petrović.

U žiriju su bili i profesor na Arhitektonskom fakultetu u Skoplju Bojan Karanakov, arhitekta Radovan Radoman i predstavnica Ministarstva prosvjete Vesna Krivokapić.

Iz Ministarstva su kazali da je predmet konkursa bila izrada idejnog arhitektonskog rješenja osnovne škole u Siti kvartu u Podgorici, na parceli u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Radoje Dakić”, površine 18.660 kvadrata.

U obrazloženju žirija se navodi da oblikovanje i estetika prvonagrađenog projekta dosljedno prate tipologiju i karakter te vrste objekata.

Dodaje se da je u pitanju rad koji u najvećoj mjeri donosi jednostavnost, lakoću i strukturalnost svih elemenata i primijenjenih materijala, kako u eksterijeru tako i u enterijeru, naglašavajući da je riječ o objektu koji u svojoj ideji nosi karakter specifične fleksibilnosti i transparentnosti.

„Forma ravni koja lebdi od tla i nosi prizmatične forme omogućava transparentne zasijenčene multifunkcionalne prostore koji se po vertikali raslojavaju u duple prostore, da bi se dobile dinamične prostorne slike primjerene kreativnim eduktivnim procesima“, piše u obrazloženju.

Navodi se da smjela odluka o bijeloj boji koja „kupi“ sve različite upotrijebljene materijale i plava boja akcenat programskih pomjeranja, daju slobodu da u prvi plan dođe ono što će biti budućnost i razvoj škole.

Na Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta osnovne škole u Siti kvartu pristiglo je 116 konkursnih radova.

Iz Ministarstva su kazali da je otkup za prvu nagradu 18 hiljada EUR, za drugu (tim iz Argentine) 11, a za treću sedam hiljada eura (Crna Gora).

Kako su naveli, za četvrtu i petu nagradu otkup je po dvije hiljade EUR, za radove iz Crne Gore i Argentine.

“Žiri je posebno izdvojio i radove pod šiframa: 17993, 09635, 38547, 19289, 24012, 50505, 25162, 10079, 37583, 07957 i Q1893, za izuzetan kvalitet rada, trud i posvećenost, koji u velikoj mjeri doprinose razvoju Institucije konkursa u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

