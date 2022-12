Intenzivno rade na rasvjetljavanju bacanja bombi na imovinu Spasojevića

Podgorica, (MINA) – Uprava policije, zajedno sa nadležnim tužilaštvom, intenzivno radi kako bi rasvijetlili slučajeve bacanja ručnih bombi na imovinu načelnika Istražnog zatvora Predraga Spasojevića, saopštili su iz te ustanove konstatujući da nema riječi o opstrukciji istrage.

Iz policije su kazali da su, nakon što im je prijavljeno da je u nedjelju u dvorištu kuće Spasojevića, pronađena neeksplodirana ručna bomba, izašli na lice mjesta i zajedno sa vještakom za požare, eksplozije i havarije izuzeli materijalne tragove koji potiču od eksplozivne naprave.

Ti tragovi će, kako su pojasnili, biti predmet vještačenja u Forenzičkom centru.

“Prema preliminarnim podacima neeksplodirana ručna bomba, koja je pronađena u nedelju u dvorištu porodične kuće Spasojevića, bačena je 30. novembra, noć prije aktiviranja ručne bombe u neposrednoj blizini tog dvorišta 1. decembra”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, nakon toga su policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti (OB) Danilovgrad otpočeli sa obezbjeđenjem kuće.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici preduzeli niz istražnih i kriminalističkih mjera i radnji u cilju rasvjetljavanja događaja od 1. decembra.

“Pa su sa lica mjesta izuzeti određeni tragovi, izvršena je pretraga terena, pregled video zapisa izuzetih sa video nadzora bližeg i šireg lica mjesta, kao i prilaznih puteva”, precizirali su iz policije.

Oni su rekli da su prikupljena obavještenja od više osoba, kao i da su izvšena poligrafska testiranja i inicirane provjere telekomunikacionog saobraćaja određenih osoba za koja postoje indicije da se mogu dovesti u vezu sa ovim događajima.

“U vezi informacije koja je 18. novembra proslijeđena Odjeljenju bezbjednosti Danilovgrad, u odnosu na prijetnje koje je pritvorenik M.M. uputio načelniku Spasojeviću, obaviješten je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici”, kazali su iz policije.

Oni su naveli da su inicirali postupak zaštite Spasojevića do izrade bezbjednosne procjene stepena ugroženosti.

Kako je saopšteno, službenici OB Podgorica su pozvali Spasojevića kako bi od njega prikupili obavještenja povodom izjave da u institucijama postoje pojednici koji su korupmpriani i koji opstruiraju istragu.

“Tom prilikom on nije pružio konkretne podatke koji bi bili značajni za utvrđivanje navedenog”, rekli su iz policije.

Oni su naveli da su, u odnosu na spise predmeta koji su OB Danilovgrad dostavljeni 29. septembra u vezi izjave jednog pritvorenika, pripadnici policije o navodima obavijestili državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Tužilac se, kako su kazali iz policije, izjasnio da u konkretnom događaju nema elemenata bića krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

“Policija zajedno sa nadležnim tužilaštvom preduzima intenzivne aktivnosti na rasvjetljavanju svih okolnosti navedenih događaja i identifikaciji osoba koje su bacile ručne bombe na imovinu Spasojevića, pa konstatujemo da nema riječi o opstrukciji istrage, već policija i tužilaštvo preduzimaju sve neophodne radnje u cilju rasvjetljavanja ovih događaja”, zaključili su iz policije.

