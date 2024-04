Intenzivirane aktivnosti na uspostavljanju sistema za automatsku razmjenu podataka

Podgorica, (MINA) – Crnogorosko Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) intenziviralo je aktivnosti na uspostavljanju sistema za automatsku razmjenu podataka koji će omogućiti organima za spovođenje zakona, još efikasnije djelovanje u borbi protiv svih oblika kriminala.

Iz MUP-a su objasnili da je riječ o sistemu definisanom Sporazumom za unapređenje saradnje u suzbijanja kriminala.

Navodi se da su Sporazum, 2021. godine potpisali MUP (Uprava policije), ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, finansija i socijalnog staranja (Uprava prihoda i carina i Uprava za katastar i državnu imovinu), Vrhovni sud, Vrhovno državno tužilaštvo, Sudski savjet, Centralna banka i Sektor za finansijsko- obavještajne poslove Uprave policije.

Državna sekretarka MUP-a Jovana Mijović, koja je na čelu pregovaračkog poglavlja 24 istakla je da primjena Sporazuma predstavlja snažan korak naprijed u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala.

“A automatska razmjena podataka, informacija, kao i direktni pristup podacima omogućiće svim organima za spovođenje zakona još efikasnije djelovanje na polju borbe protiv svih oblika kriminala”, rekla je Mijović-

Iz MUP-a su kazali da je Sporazumom predviđen razvoj web servisa i uspostavljanje komunikacione infrastrukture između potpisnika.

Ističe se da je u cilju što veće nezavisnosti sistema MUP izvršio optičko povezanje institucija (osim UIKS-a) i postavio uređaje za ostvarivanje sigurne komunikacije (VPN).

MUP je, kako navode, pokrenuo i proceduru izrade nove aplikacije za pretrage koja će službenicima Uprave policije u jednoj aplikaciji prikazati objedinjene podatke svih institucija.

“Sa radom je počela i međuresorska radna grupa za unapređenje automatske razmjene podataka, koja u roku od 3 mjeseca treba da sagleda sistem i predloži njegovo unapređenje”, navodi se u saopštenju.

