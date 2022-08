IJZ: Čas da traje 45 minuta, bez obaveznog nošenja maski

Podgorica, (MINA) – Institut za javno zdravlje (IJZ) predložio je da školski čas u novoj školskoj godini traje 45 minuta, kao i da nošenje zaštitnih maski u toku nastave ne bude obavezno.

Kako je saopšteno iz IJZ, to je predloženo na sastanku predstavnika Instituta i Ministarstva zdravlja, na kojem je razgovarano o početku školske godine u svijetlu trenutne epidemiološke situacije.

“Nakon pažljivog sagledavanja indikatora toka pandemije koronavirusa, kao i uporedne analize mjera odgovara na pandemiju u zemljama regiona, Evrope i svijeta, predlaže se da školski čas traje 45 minuta i prilikom pohađanja nastave nije obavezno nošenje zaštitne maske, ali nošenje zaštitne maske ostaje snažna preporuka za nastavnike i učenike”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da bi, ukoliko nakon početka školske godine dođe do pogoršanja epidemiološke situacije, protivepidemijske mjere bile korigovane.

“Svakako da predložene mjere prethodno moraju biti prihvaćene od nadležnih tijela Ministarstva zdravlja i Vlade odgovornih za reagovanje na javnozdravstvenu prijetnju uzrokovanu pandemijom zarazne bolesti COVID-19”, rekli su iz IJZ-a.

