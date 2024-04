I Pešić se prijavio za predsjednika Vrhovnog suda

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Upravnog suda Miodrag Pešić prijavio se na javni oglas za izbor predsjednika Vrhovnog suda, saopšteno je iz Sudskog savjeta.

Kako su naveli, iako je prijava Pešića poslata preporučenom poštom 18. aprila, zaprimljena je u Sekretarijat Sudskog savjeta danas u osam sati i 30 minuta.

Javni oglas za izbor čelnika Vrhovnog suda, osmi po redu, raspisan je 4. aprila, a ranije se prijavila sudija tog suda Ana Vuković.

Vuković je, uz sudiju Ranka Vukića, bila kandidat i na prethodnom konkursu, ali Opšta sjednica Vrhovnog suda nije tada utvrdila predlog kandidata za predsjednika suda, jer niko od prijavljenih nije dobio potrebnu dvotrećinsku podršku.

Za Vuković je tada glasalo deset sudija, a Vukića dvoje.

Sudski savjet u saopštenju je ranije apelovao na sudije Vrhovnog suda da prilikom izjašnjavanja i glasanja na Opštoj sjednici odgovorno utvrde predlog kandidata i omoguće Savjetu da izabere predsjednika Vrhovnog suda.

Iz Akcije za ljudska prava su ocijenili da ponavljanje procedure izbora kandidata za predsjednika Vrhovnog suda nema smisla dok se ne izmijeni zakon i omogući da prosta većina sudija, umjesto dvotrećinske, može da Sudskom savjetu predloži kandidata.

Pozicija predsjednika Vrhovnog suda je upražnjena otkako je Vesna Medenica dala ostavku na tu funkciju 31. decembra 2020. godine.

U v.d. mandatu od septembra 2021. najvažniju poziciju u pravosuđu pokriva sutkinja Vesna Vučković.

