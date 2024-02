Hrvatska će pružiti svu potrebnu pomoć crnogorskom pravosuđu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Hrvatska imaju sjajne bilateralne odnose i efikasnu međudržavnu saradnju u oblasti pravosuđa, zaključeno je na sastanku crnogorskog ministra pravde Andreja Milovića i ministra pravosuđa i uprave Hrvatske, Ivana Malenice.

Iz Ministarsta pravde su saopštli da su Milović i Malenica razgovarali o nizu zanimljivih zakonskih rješenja koja bi unaprijedila funkcionisanje i efikasnost crnogorskog pravosuđa i povela započetu reformu legislative u pravom smjeru.

“Dogovoreno je i konkretno produbljivanje saradnje pravosudnih sistema dvije države”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Malenica ponudio pomoć Hrvatske prilikom procesa digitalizacije i da će u tu svrhu Milović sjutra posjetiti hrvatsko Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Kako su kazali iz Ministarstva, crnogorska delegacija će prilikom posjete moći da se na licu mjesta upozna sa načinom funkcionisanja hrvatskog sistema.

“Hrvatska je najbolji primjer Crnoj Gori kako treba raditi”, poručio je Milović.

On je podsjetio da je Hrvatska prošla kroz srodne reforme koje predstoje Crnoj Gori, uspješno okončavši proces pridruživanja Evropskoj uniji (EU).

Milović je rekao da vjeruje da će Hrvatska, kao dugogodišnja saveznica Crne Gore, nastaviti da pruža podršku i pomoć, koje su od velikog značaja na putu evropskih integracija.

