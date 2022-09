Hitno riješiti problem kašnjenja isplate naknada pripravnicima

Podgorica, (MINA) – Studentski parlament Univerziteta Crne Gore (SPUCG) zatražio je od premijera Dritana Abazovića i ministra javne uprave Maraša Dukaja preciznu informaciju o datumu kada korisnici Programa stručnog osposobljavanja mogu očekivati isplatu naknade od 450 EUR.

Iz SPUCG su, u otvorenom pismu Abazoviću i Dukaju, podsjetili da je Skupština na sjednici 28. jula donijela Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem, kojim je korisnicima programa novčana naknada povećana na 450 EUR.

Kako su ukazali, korisnici Programa stručnog osposobljavanja su pravo na uvećanu naknadu ostvarili za period od 15. avgusta do 15. septembra.

“Međutim, kao što ste vjerovatno upoznati, do isplate ove naknade nije došlo već više do 15 dana, a ne postoje ni naznake da će do isplate doći u skorijem roku”, navodi se u otvorenom pismu.

Iz SPUCG su rekli da, prema nezvaničnim informacijama koje dobijaju, razlog za to “nelegitimno i u krajnje neopravdano kašnjenje leži u hakerskom napadu koji je navodno u potpunosti onesposobio sistem za isplatu predmetnih naknada korisnicima programa”.

“Korisnici Programa stručnog osposobljavanja u svemu postupaju u skladu sa svojim obavezama koje su preuzeli ugovorom, te da je njihovo pravo na ostvarivanje predmetne naknade neupitno, a nažalost, usled kašnjenja i povrijeđeno”, istakli su iz SPUCG.

Oni su podsjetili da je naknada koju po ovom osnovu ostvaruju korisnicima često jedini izvor prihoda.

“U tom smislu ovakva povreda njihovih prava i legitimnih interesa predstavlja veliko opterećenje i problem, na koji kao zastupnici njihovih interesa, ne možemo ostati nijemi”, poručili su iz krovne studentske organizacija.

Kako su dodali, da situacija bude još gora, korisnicima nije isplaćen čak ni prvobitni iznos naknade od 265 EUR.

“Na taj način smo došli do situacije u kojoj korisnici redovno izvršavaju obaveze predviđene pravilima programa, a da za svoj rad i zalaganje nisu dobili ni EUR naknade od 11. avgusta”, rekli su iz SPUCG.

Oni su ukazali da pojedinim korisnicima nijesu isplaćene ni naknade u prvobitnom iznosu za mnogo duži period, što smatraju neprihvatljivim.

“Stoga, ovim putem zahtijevamo dostavljanje zvaničnog obrazloženja za prethodno opisanu situaciju, kao i precizne informacije o datumu kada korisnici programa mogu očekivati isplatu naknade u iznosu od 450 EUR, što predstavlja njihovo stečeno pravo”, poručili su iz SPUCG.

Prema njihovim riječima, dovođenje korisnika Programa stručnog osposobljavanja, koji su u dobrom dijelu redovni studenti i moraju da pokriju brojne troškove, u takvu situaciju predstavlja nedopustivu praksu kojoj se mora stati na kraj u najskorijem roku.

Iz SPUCG su apelovali na Abazovića i Dukaja da tu situaciju riješe hitno i uspostave balans i povjerenje studentske populacije koje je, kako su kazali, ovakvim postupanjem zasigurno narušeno.

“Studenti i mladi ljudi su poslednji koji bi trebali da snose posljedice bilo koje krize na državnom nivou, a posebno one kojoj nisu doprinijeli ni na koji način”, poručili su iz krovne studentske organizacije.

Iz SPUCG su kazali da je strpljenje korisnika programa pri kraju, i da će, ukoliko problem ne bude riješen u najkraćem roku, biti primorani da svoje nezadovoljstvo iskažu na drugi način.

