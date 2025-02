Grupa Kamo Śutra podnijela tužbu protiv Demokrata

Podgorica, (MINA) – Neformalna grupa studenata “Kamo Śutra?” podnijela je tužbu protiv Demokratske Crne Gore zbog, kako su kazali, neosnovanih optužbi o povezanosti organizatora protesta sa kriminalnim klanovima i korupcijom.

Iz grupe Kamo Śutra su na društevenim mrežama naveli da su članovi Demokrata svoje ministarske, poslaničke i druge funkcije koristili kako bi, bez ikakvih dokaza, iznosili tvrdnje da su organizatori protesta članovi organizovanih kriminalnih grupa.

Kako su rekli, na taj način Demokrate su direktno ugrozile pojedince iz kolektiva Kamo Śutra.

„Javni funkcioneri, članovi Vlade ili politički akteri nijesu pokazali odgovornost za javno izgovorene riječi, targetiranja i nijednom nijesu pružili dokaz za svoje tvrdnje, iako je to u nekoliko navrata traženo od njih“, kazali su iz grupe Kamo Śutra.

Oni su podsjetili da je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, u emisiji Nedjelja u retrovizoru na Televiziji Vijesti, rekao da ima operativne podatke o povezanosti organizovane kriminalne grupe sa protestima.

Iz grupe Kamo Śutra su istakli da o tim operativnim podacima Šaranović nikad nije obavijestio ni njih, ni javnost, što je od njega zahtijevano.

„Kroz saopštenja, pored konstantnih poziva da za svoje tvrdnje pruže dokaze, nastavili su sa targetiranjem bez ikakve odgovornosti ili svijesti za svoje tvrdnje i javno izgovorene riječi, sa svojih pozicija na kojima su institucionalno i partijski zaštićeni“, kaže se u saopštenju grupe Kamo Śutra.

Navodi se da je to je posebno opasno kada se ima u vidu da su napade upućene mladim osobama bez političkih funkcija i partijskih pozadina, iznosili poslanici u Skupštini, kao i ministri i potpredsjednici Vlade.

Iz neformalne grupe studenata su istakli da je takvo iznošenje „istina“ od političkih autoriteta izazvalo i širenje govora mržnje, prijetnje i uvrede koje njihovi članovi dobijaju putem društvenih mreža.

„Takvim istupom političkih i javnih ličnosti ohrabreni su pojedini mediji, koji targetiraju studente okupljene u grupi Kamo Śutra“, dodaje se u saopštenju.

Iz Grupe Kamo ŚutraKako su kazali da im je žao što su osobe čiji rad plaćaju građani odlučile da iste te građane ugroze koristeći svoju poziciju i poluge moći.

„Posebno nam je žao što su političarima laka meta studenti i na taj način pokazuju odnos prema demokratskim principima – slobodi mišljenja i govora. Iskoristićemo sve demokratske, legalne i legitimne kapacitete države, zbog toga podnosimo tužbu“, zaključili su iz grupe Kamo Śutra.

