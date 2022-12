Građani zaslužuju da pravdu ostvaruju u matičnoj državi

Podgorica, (MINA) – Građani Crne Gore zaslužuju da pravdu ostvaruju u matičnoj državi, kazao je premijer Dritan Abazović, dodajući da Vlada želi da mijenja percepciju građana prema crnogorskim sudovima.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović i rukovoditeljka Ministarstva evropskih poslova Ana Novaković Đurović sastali su se danas sa predsjednicom Evropskog suda za ljudska prava sa Šifrom Oliri.

Na sastanku je, kako se navodi, istaknuto da već godinama Evropski sud za ljudska prava u Strazburu uživa veliko povjerenje građana Crne Gore.

“Sagovornici su se saglasili da pravilna i potpuna primjena Konvencije o ljudskim pravima i prakse suda u Strazburu u nacionalnom okvirima predstavlja preduslov za uspostavljanje vladavine prava”, kaže se u saopštenju.

Abazović je naglasio da je postojanje nacionalnog djelotvornog pravnog lijeka, kao što je ustavna žalba, ugroženo neizborom sudija Ustavnog suda.

On je kazao da Vlada želi da mijenja percepciju građana u povjerenje prema crnogorskim sudovima, koje je manje u odnosu na sud u Strazburu.

“Građani zaslužuju da pravdu ostvaruju u svojoj matičnoj državi. Kao što smo krenuli sa reformama u tužilaštvu, koje već daju rezultate, vjerujem da smo na dobrom putu da u periodu pred nama zajedno kao društvo da dođe do reforme sudskog sistema”, rekao je Abazović.

On je, kako se navodi u saopštenju, istakao da bi značajnu ulogu u reformi kroz ekspertizu svih relevantnih međunarodnih institucija koristili kako bi jačali svoje kapacitete.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS