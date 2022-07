Građani se okupljaju na protestu ispred zgrade Vlade

Podgorica, (MINA) – Građani koji se protive potpisivanju Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom okupljaju se na bulevaru Stanka Dragojevića, pored zgrade Vlade.

Početak protesta zakazan je za 20 sati.

Građani će, kako je najavljeno, cijelu noć provesti ispred zgrade Vlade.

Protestu prisustvuje i poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović Stanković.

Zgradu Vlade obezbjeđuje više policajaca.

Okupljeni nose crnogorske zastave i druga obilježja.

