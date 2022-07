Građani da koriste najbližu kovid ambulantu

Podgorica, (MINA) – Dom zdravlja Podgorica apelovao je na građanje da, radi smanjenja gužvi i kraćeg čekanja na pregled, koriste kovid ambulantu koja je bliža mjestu stanovanja.

Iz te zdravstvene ustanove su kazali da je uočen veći broj pregleda u kovid ambulanti u Muzičkom centru, kao i da je taj broj značajno smanjen u kovid ambulanti Donja Gorica.

“Molimo građane da, radi smanjenja gužvi i kraćeg čekanja na pregled, koriste kovid ambulantu koja je bliža mjestu stanovanja”, kaže se u saopštenju.

Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori je trenutno aktivno 6.398 slučajeva kovida 19.

