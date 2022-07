Gotovo 50 odsto građana podržava članstvo u NATO

Podgorica, (MINA) – Članstvo Crne Gore u NATO-u podržava gotovo 50 odsto građana, pokazuju podaci istraživanja Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Kako su naveli iz te nevladine organizacije na Tviteru /Twitter/, podrška članstvu Crne Gore u NATO-u savezu danas je mnogo jača nego u ranijim periodima.

Prema anketi CGO-a, 49,8 odsto ispitanika podržava članstvo Crne Gore u Alijansi, dok je 36,8 odsto protiv, a 13,4 odsto je neopredjeljenih.

Na pitanje da li je rat u Ukrajini uticao na stav o članstvu Crne Gore u NATO savezu, 51,5 odsto odgovorilo je da je rat pokazao da je dobro što je Crna Gora članica Alijanse.

Da je rat u Ukrajini dokaz da je bolje da je država van Alijanse, zaokružilo je 25,7 ispitanika, dok je 22,8 odsto neopredijeljenih.

Iz CGO su naveli da je prikupljanje podataka obavljeno CAPI metodom, od 30. juna do 5. jula, na troetapnom stratifikovanom slučajnom uzorku koji je obuhvatio 1.004 građana.

