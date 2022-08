Francuska najavila pomoć Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Francuska će pomoći Crnoj Gori u borbi protiv sajber napada, kazala je ministarka vanjskih poslova te države Katrin Kolona.

Crna Gora je, tokom prethodne sedmice, bila izložena seriji organizovanih sajber napada na Vladinu informatičku infrastrukturu.

“S obrzirom na ozbiljne sajber napade, čija je Crna Gora žrtva, Francuska će pružiti pomoć”, navela je Kolona na Tviteru /Twitter/.

Prethodno je predstavnik francuskih vlasti zadužen za digitalnu tranziciju i telekomunikacije Žan Noel Baro najavio da će Francuska odgovoriti na poziv predsjednika crnogorske Vlade u tehničkom mandatu Dritana Abazovića.

“Zadužili smo Nacionalnu agenciju za bezbjednost informacionih sistema da svoju ekspertizu stavi na raspolaganje Crnoj Gori”, dodao je Noel Baro.

On je na Tviteru poručio da solidarnost u Evropi ne posustaje pred sajber prijetnjama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS