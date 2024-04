Fondacija Čini dobro realizovala akciju dobrovoljnog davanja krvi

Podgorica, (MINA) – Fondacija Čini dobro realizovala je još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi pod sloganom Čini dobro, daj krv, u kojoj su učestvovali zaposleni iz IT zajednice, bankarskog sektora, sektora osiguranja i građani.

Direktorica Fondacije Marija Manja Jovović kazala je da akcijama dobrovoljnog davanja krvi, koje u kontinuitetu organizuju zajedno sa donatorima, prijateljima i partnerima, pomažu Zavodu za transfuziju krvi u prikupljanju tog humanog lijeka, ali i rade na razvoju i promociji humanosti, solidarnosti i zajedništva.

„Bitno je da budemo svjesni da organizovanjem i učešćem u ovakvim akcijama činimo dobro, pomažemo da se spasi nečiji život. Takođe, važno je da građani znaju da u situacijama kada im je potrebna ova dragocjena tečnost mogu računati na našu solidarnost i podršku”, rekla je Jovović.

Iz Zavoda za transfuziju krvi kazali su da su takve redovne akcije koje sprovode ključne za održavanje stabilnih zaliha tog lijeka, koji je nezamjenjiv u liječenju mnogih pacijenata.

Oni su rekli da svakog dana pripreme i do 150 komponenata krvi.

„Ovaj angažman jasno pokazuje koliko je važno osigurati kontinuirano snabdijevanje tim dragocjenim lijekom, kako bismo mogli pružiti pomoć svima kojima je potrebna“, naveli su iz Zavoda za transfuziju.

Oni su zahvalili Fondaciji Čini dobro, kao i drugim partnerima, koji im svakodnevno pomažu da održe stabilne zalihe krvi, a sve u cilju zbrinjavanja pacijenata kojima je taj lijek neophodan.

„Zaista je svakim danom sve duža lista naših partnera koji dolaze iz privatnog sektora, državnih institucija, nevladinih organizacija, ali uvijek se trudimo da pohvalimo mlade koji se sve češće uključuju u ovu humanu aktivnost“, kazali su iz Zavoda.

Iz Fondacije Čini dobro naveli su da su u akciji učestvovali zaposleni iz kompanija Codeus, First Line Software, Naučno tehnološki park, Hipotekarna banka, Data Design, Logate, ZIRA, Poslovna inteligencija, Robot Code, Wiener Stadtische životno osiguranje, kao i pojedinci koji su se priključili akciji koju je podržala i kompanija Water Group.

Fondacija će, kako su najavili, do kraja godine organizovati još dvije akcije dobrovoljnog davanja krvi.

