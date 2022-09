Erdogan poziva na dostojanstven izlazak svih strana iz sukoba u Ukrajini

Njujork, (MINA) – Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan pozvao je u Ujedinjenim nacijama (UN) da se pronađe “dostojanstven” izlazak svih strana u ratu u Ukrajini.

„Zajedno moramo pronaći razumno diplomatsko rješenje, koje će objema stranama ponuditi dostojanstven izlazak iz krize“, rekao je Erdogan obraćajući se na generalnoj debati zasijedanja Generalne skupštine UN u Njujorku.

On je dodao da treba pojačati napore o okončanju rata na „na osnovu teritorijalnog integriteta i nezavisnosti Ukrajine“.

Erdogan je kazao da treba da pobijedi pošten mirovni proces i podsjetio da je Turska od početka ruske invazije na Ukrajinu uspjela na svom tlu da okupi predstavnike Rusije i Ukrajine, prenosi TVN1.

Turski predsjednik, koji je uspio da održi veze i sa Moskvom i Kijevom od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara, redovno nudi svoje posredovanje u rješavanju tog sukoba, ponavljajući potrebu da se pronađe sporazum koji bi zadovoljio obje strane.

