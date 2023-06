EPCG donirao ETF-u 50 hiljada EUR za laboratoriju

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Elektroprivrede (EPCG) i Elektrotehničkog fakulteta (ETF) Univerziteta Crne Gore potpisali su danas ugovor o donaciji vrijednoj 50 hiljada EUR, za uspostavljanje Laboratorije za energetske pretvarače i obnovljive izvore energije.

Iz EPCG su kazali da je tim činom na viši nivo podignuta višegodišnja saradnja između te kompanije i ETF-a.

Ugovor su u dekanatu ETF-a potpisali izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin i dekan ETF-a, Saša Mujović, a potpisivanju su prisustvovali rektor UCG-a Vladimir Božović i profesor na ETF-u i član Odbora direktora EPCG Martin Ćalasan.

Mujović je zahvalio EPCG-u i naveo da uspješna i dinamična saradnja između ETF-a i te kompanije traje dugo vremena.

“A ova donacija je jedan od pokazatelja da ključni subjekt naše privrede ozbiljno misli na razvoj potencijala države”, rekao je Mujović.

On je zahvalio i rektoru UCG Božoviću koji ulaže ogroman napor da pomogne ETF-u da se što bolje uveže sa važnim privrednim subjektima i tako čvrsto pozicionira kao nezaobilazan društveni faktor, kao u pogledu razvoja nauke, tako i na polju jačanja privrede.

Rovčanin je kazao da je ETF značajan za EPCG, ali i šire gledano za kompletnu zajednicu.

„Čast mi je da, u ime EPCG, potpišem ugovor o donaciji sa ETF-om, nesumnjivo najvažnijim ljudskim i stručnim resursom kada je u pitanju energetski sektor”, rekao je Rovčanin.

On je kazao da je donacija nastavak veoma uspješne saradnjem, na zadovoljstvo svih relevantnih društvenih činilaca.

“Vjerujem da naša kompanija, ovakvom politikom usmjeravanja donacija, na adekvatan način ulaže u svoju budućnost”, rekao je Rovčanin.

Kako je kazao, ETF kao kredibilan partner, svojim djelovanjem opravdava sva uložena sredstva.

“Siguran sam da ćemo nastaviti da unapređujemo privredni i naučni potencijal Crne Gore”, dodao je on.

Rovčanin je naveo da su nedavno, zajedničkim organizovanjem LJetnje škole za najbolje učenike trećih razreda srednjih stručnih škola, pokazali da su, kao reprezenti ključnih privrednih i naučnih subjekata, kadri da kroz pružanje podrške školstvu i djelom potvrdimo svoja strateška opredjeljenja.

“Vrijednost donacije je 50 hiljada EUR, a sredstva će biti opredijeljena za uspostavljanje Laboratorije za energetske pretvarače i obnovljive izvore energije, što podrazumijeva kupovinu električnih mašina i setova za obnovljive izvore energije, sa upravljačkim modulima i kontrolnim sistemima”, navodi se u saopštenju EPCG.

