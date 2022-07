Đurović na kliničkim ispitivanjima zbog iscrpljenosti i premora

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović danas je, tokom sjednice, osjetila iscrpljenost i premor i trenutno se nalazi na kliničkim ispitivanjima, saopšteno je iz njenog kabineta.

„To je razlog zbog kojeg Skupština nije nastavila sa radom“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su višednevne i višesatne sjednice Skupštine uzrokovale takav razvoj događaja.

„Očekujemo da se predsjednica Skupštine Danijela Đurović ubrzo vrati svojim redovnim obavezama“, dodaje se u saopštenju.

