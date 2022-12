Đukanović čestitao Božić

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović čestitao je Božić sveštenstvu i vjernicima koji ga slave po gregorijanskom kalendaru.

Đukanović je Božić čestitao nadbiskupu barskom Roku Đonlješaju, biskupu kotorskom Ivanu Štironji, svim građanima katoličke vjeroispovijesti i sveštenstvu uz želje da u miru i spokojstvu uživajući zajedno sa porodicama, dragim osobama i prijateljima proslave najradosniji dan u hrišćanstvu, dan Hristovog rođenja.

„Božić je prilika da na trenutak zastanemo i podsjetimo se na ono što je doista važno i usmjerimo se prema ciljevima i očekivanjima u godini koja dolazi“, naveo je Đukanović.

On je rekao da se svi nalazimo u važnom razdoblju u kojem se mora nastaviti rad na zaštiti, očuvanju i unapređenju uspješnih građanskih, društvenih i državnih iskoraka koji su ostvareni u prethodnom periodu.

„Istovremeno se odlučno suprostavljajući svim retrogradnim politikama, pojavama i postupanjima koje dovode u pitanje naš građanski identitet i državni integritet utemeljen na savremenim evropskim vrijednostima koje baštinimo u Crnoj Gori“, dodao je Đukanović.

Đukanović je kazao da su, osluškujući božićnu poruku mira i solidarnosti, obvezujemo na to da ćemo pružiti nadu i dostojanstvo svim ljudima.

„Poštujući različitosti, moramo nadići podjele i nesporazume kako bismo mogli smireno i zajednički i dalje raditi na dobrobit naše Domovine“, poručio je Đukanović.

On je istakao da saglasje, saradnja, samopouzdanje i vjera u vlastite snage treba da bude obilježje napora da se slogom, razumijavanjem i uzajamnim uvažavanjem nastavi igradnja prosperitetnog društva u uređenoj državi utemeljenoj na vladavini prava.

„Katolička zajednica u Crnoj Gori kao i uvijek do sada ima u tome svoje posebno mjesto i ulogu snažno doprinoseći našem opštem dobru i napretku. Još jednom vam čestitam praznik, s najboljim željama za dobro zdravlje i blagostanje u narednoj godini“, navodi se u čestitki Đukanovića.

