Dukaj: Sajber otpornost iziskuje strateški pristup svake Vlade

Podgorica, (MINA) – Sajber otpornost je proces koji iziskuje strateški pristup svake Vlade, kontinuitet u specijalizaciji stručnjaka u institucijama i ulaganje u infrastrukturu i sajber ekosistem Crne Gore, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

Iz Ministarstva javne uprave (MJU) saopšteno je da je Dukaj otvorio danas regionalnu konferenciju „Podrška EU za Zapadni Balkan, izgradnja kapaciteta sajber bezbjednosti”.

„Prošle godine doživjeli smo nezabilježene i teške sajber napade na IT infrastrukturu Vlade Crne Gore“, naveo je Dukaj.

Prema njegovim riječima, lekcije naučene tokom i nakon tih napada bile su dragocjene u izgradnji buduće otpornosti infrastrukture.

„Shvatili smo tokom napada da moramo biti ujedinjeni sa prijateljima iz međunarodne zajednice, razmjenjivati iskustva i znanja, pratiti savremene tokove iz te oblasti i ići u korak sa vremenom kad je organizacija sistema sajber bezbjednosti u pitanju“, kazao je Dukaj.

On je istakao da je u toku izrada novog zakonodavstva kojim će Crna Gora urediti pitanje sajber bezbjednosti u skladu sa najboljim iskustvima EU.

„Pripremljen je novi tekst zakona u cilju usklađenja regulative sa NIS2 Direktivom EU i dostavljen Evropskoj komisiji na mišljenje, da bi do kraja godine bio dostavljen Skupštini Crne Gore na usvajanje“, navodi se u saopštenju.

Dukaj je rekao da su MJU i Vlada, potpuno svjesni značaja te teme, sajber bezbjednost postavili visoko u agendi prioriteta.

On je kazao da je formiran Vladin CIRT sa režimom rada 24/7 nadzora Vladine infrastrukture i mreže državnih organa, i u skladu sa novim zakonom do 1. januara sljedeće godine biće formirana agencija za sajber bezbjednost.

„Sajber otpornost je proces koji iziskuje strateški pristup svake Vlade i kontinuitet u specijalizaciji naših stručnjaka u institucijama, učešće u treninzima, specijalizovanim obukama, vježbama sa partnerskim službama, ulaganje u infrastrukturu i sajber ekosistem Crne Gore, podizanje svijesti i institucionalnu i međunarodnu saradnju“, istakao je Dukaj.

Kako je rekao, cijeli svijet se nalazi pred izazovima koje donose maliciozni akteri u sajber prostoru.

Dukaj je poručio da je neophodna jedinstvena reakcija, koja zahtjeva efikasnu međunarodnu i regionalnu saradnju, ali i jačanje nacionalnih kapaciteta za sajber bezbjednost, kao i razmjenu iskustava, znanja, usvajanje najboljih praksi.

On je naveo da, u tom smislu, očekuje da današnja radionica da dodatni impuls, kao i da će kroz ostale aktivnosti projekta „Cyber Balkan“ biti osnažena sajber otpornost država na zadovoljstvo građana.

„Regionalnu konferenciju „EU Support to the Western Balkans Cyber Security capacity building“ organizuje MJU kroz projekat „Cyber Balkan“, uz finansijsku pomoć EU“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS